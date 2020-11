O brasileiro Gianluca Petecof alcançou um terceiro e um quarto lugares nas provas deste domingo pela Fórmula Regional Europeia, em Ímola, e manteve a liderança do campeonato a apenas uma rodada tripla do fim da temporada. O representante Americanet e Matrix Energia tem cinco pontos de vantagem sobre o monegasco Arthur Leclerc.

Na primeira corrida do fim de semana, ainda no sábado, Gianluca largou e terminou em oitavo lugar. Na segunda prova, já na manhã de domingo, Petecof subiu de sexto para terceiro logo na largada, viu o rival Leclerc abandonar e manteve a posição até cruzar a linha de chegada.

Por fim, na terceira prova da programação, Gianluca voltou a fazer uma grande largada e subiu de sexto para quarto. Depois, tentou pressionar o terceiro colocado Pierre Chovet, mas, numa pista de difíceis ultrapassagens, ficou mesmo no quarto lugar, que lhe manteve na liderança do campeonato.

A disputa pelo título ficou entre três pilotos da equipe Prema Powerteam: Gianluca Petecof, Arthur Leclerc e Oliver Rasmussen. No entanto, o dinamarquês está 35 pontos atrás do brasileiro, e suas chances de título são mais reduzidas. A disputa mais acirrada é entre Petecof e Leclerc.

Petecof classificou o final de semana em Ímola como uma “montanha russa”, mas destacou os resultados obtidos que garantiram a liderança.

"O fim de semana foi uma montanha russa aqui em Imola. Inexplicavelmente, nos classificamos fora do top5 para as três corridas, já com uma mentalidade de minimizar a diferença e levar a briga para a última etapa”.

“Mas, com sorte e trabalho, procurando manter a cabeça tranquila, com fé, conseguimos sair líderes do campeonato, com um pódio na segunda corrida e outro resultado forte na última, em quarto vindo de sexto. Vamos continuar nosso trabalho, tem chão pela frente ainda, na última etapa ainda estará tudo em aberto, vamos fazer de tudo para terminar o ano com o título."

Gianluca Petecof é patrocinado pelas marcas Matrix Energia e Americanet. A Matrix Energia é a maior comercializadora independente de energia no Brasil e tem histórico em patrocínio do esporte a motor no país, vinculada a talentos como Felipe Massa, Lucas di Grassi e Caio Collet. A Americanet também está envolvida no automobilismo nacional e internacional, do kart à Stock Car. A operadora de telefonia celular e serviço de internet patrocina p piloto Prema Gabriel Bortoleto na F4 Italiana e Alemã.

A decisão do campeonato será realizada daqui a duas semanas, no circuito italiano de Vallelunga, nas proximidades da capital Roma. Em 2019, ainda correndo pela Fórmula 4 Italiana, Petecof conquistou duas vitórias em três corridas disputadas no autódromo. Você acompanha a transmissão da decisão da Fórmula Regional Europeia no Motorsport.com.

Confira a classificação da Fórmula Regional Europeia:

1º G.Petecof - 340 pontos

2º A.Leclerc - 335

3º O.Rasmussen - 305

4º P.Pasma - 264

5º P.Chovet - 231

