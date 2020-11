No último final de semana, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou a fusão de duas das principais categorias juniores do esporte a motor a partir do próximo ano para a criação de uma nova: a Fórmula Regional Europeia, onde corre Gianluca Petecof e a Fórmula Renault Eurocup, de Caio Collet.

Os planos para a nova categoria, que será chamada de "Campeonato de Fórmula Regional Europeia por Alpine" foram revelados durante a passagem da F1 por Ímola, que teve a Eurocup como evento de apoio, marcando a união de dois campeonatos que estão entre as Fórmulas 4 e 3 na escada do esporte a motor.

A Fórmula Regional Europeia foi criada em 2019 após a criação da nova Fórmula 3, que substituiu a antiga GP3, correndo junto com a F1 ao redor do mundo. O Automóvel Clube da Itália venceu a Renault na luta pelos direitos de operação do campeonato, mas as duas partes trabalharão em conjunto como parte da nova categoria.

O envolvimento da Alpine vem como parte da Renault, estendendo a participação da marca, ligada à montadora, dentro do esporte a motor. Isso vem na onda da equipe da F1 também passar a se chamar Alpine a partir do próximo ano.

A temporada de 2021 do novo campeonato será formada por dez rodadas com duas provas por final de semana. Três rodadas acontecerão na Itália, enquanto as outras sete serão divididas pela Europa.

O grid comportará no máximo 36 carros, com no máximo três por equipe, mas com a possibilidade de acrescentar um quarto caso tenha uma piloto.

A atual campeã da W Series, Jamie Chadwick, corre na Fórmula Regional neste ano, e está em nono no campeonato, que é liderado por Gianluca Petecof a duas rodadas do fim da temporada.

Os pilotos correrão com chassi Taurus e motores Renault, com os carros sendo montados no departamento de corrida da Alpine em sua sede em Dieppe.

"A fundação do novo Campeonato de Fórmula Regional Europeia by Alpine, certificado pela FIA, é outro passo significativo para refinar o caminho para a principal categoria do esporte a motor, a Fórmula 1", disse o presidente da FIA, Jean Todt.

"Ela marca a união dos Campeonatos de Fórmula Regional, nas Américas, Ásia e Japão para formar uma plataforma global para jovens talentos do esporte progredirem na carreira. Quero agradecer a Renault, Alpine e o ACI por tornarem essa fusão possível e eu mal posso esperar para ver os campeões do futuro no que certamente será um grande campeonato".

O futuro CEO da F1 Stefano Domenicali, que é atualmente o presidente da comissão de monopostos da FIA, disse que a fusão "adiciona um foco ainda maior no caminho da FIA aos principais níveis do esporte a motor".

"A consolidação da Fórmula Regional na Europa significa que graduados da Fórmula 4 poderão aprender e crescer em um ambiente fortemente apoiado, robusto e talvez, mais importante, muito competitivo".

"A Fórmula Regional Europeia dará a eles um passo seguinte muito claro na escada que termina com seus sonhos de correr um dia na Fórmula 1".

