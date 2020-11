Líder, Gianluca Petecof tem fim de semana decisivo na Fórmula Regional Europeia

Gianluca Petecof disputa neste fim de semana a penúltima etapa da Fórmula 3 Regional Europeia, no autódromo de Ímola, na Itália. Será uma etapa fundamental para as pretensões do líder do campeonato, que tem quatro pontos de vantagem sobre seu concorrente mais próximo, o monegasco Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc.

O representante Americanet e Matrix Energia tem quatro vitórias nas 18 corridas disputadas na temporada, além de sete segundos lugares e dois terceiros. O piloto da Academia da Ferrari pontuou em todas as provas realizadas, sendo 16 delas entre os quatro primeiros colocados.

Petecof conhece bastante o traçado do Autódromo Enzo e Dino Ferrari. Além dos inúmeros testes realizados desde 2018, quando estreou na Fórmula 4 Italiana, o brasileiro de 18 anos já disputou seis corridas no circuito de 4.959 km, tendo obtido um segundo lugar no ano passado.

O fim de semana começa com dois treinos livres na sexta-feira. O sábado está reservado para as duas classificações, a primeira para decidir o grid da corrida inicial de sábado, a segunda para decidir o grid da segunda prova, no dia seguinte, enquanto as posições de largada da corrida 3, domingo, serão decididas pela segunda melhor volta de cada piloto contando as duas sessões.

O Motorsport.tv transmite as três corridas da programação de Ímola ao vivo.

"Vamos para a penúltima etapa do campeonato em Ímola, e já dá para chamar de reta final”, comentou Petecof. “A disputa pela liderança do campeonato está apertada, são só quatro pontos de diferença. Ímola é uma pista que conheço bem, já corri duas vezes pela F4, tirando todos os treinos, muitas voltas.”

“Eu me sinto confortável, então é uma ótima oportunidade para continuar nossa jornada na briga pelo título, e, conforme vai chegando o fim do campeonato, você tem certos objetivos para o fim de semana. Mais do que tudo, o objetivo é manter a liderança do campeonato, somar mais pontos do que os concorrentes. Será o único pensamento para o fim de semana.

Campeonato:

1º G.Petecof - 306 pontos

2º A.Leclerc - 302

3º O.Rasmussen - 287

4º P. Pasma - 206

5º P. Chovet - 192

