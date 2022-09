Carregar reprodutor de áudio

O Brasil pode viver um momento especial no automobilismo neste fim de semana, com Felipe Drugovich próximo do título da Fórmula 2 com uma etapa de antecedência. E para celebrar essa potencial conquista, a Band exibirá as corridas da F2 ao vivo em TV aberta.

Desde que a Band adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1, comprando F2 e F3 no mesmo pacote, as duas categorias de acesso ao Mundial têm suas transmissões no Bandsports, o canal de TV a cabo do grupo especializado em transmissões esportivas, junto dos treinos livres da F1.

Mas com a possibilidade de termos um brasileiro campeão na principal categoria de acesso à F1, a Band anunciou que as duas corridas da F2 serão exibidas na TV aberta, mas com uma limitação na prova de sábado, conforme anunciado por jornalistas do Grupo Band nas redes sociais.

Devido à exibição do horário eleitoral obrigatório, a corrida de sábado será limitada às voltas finais da prova, que já pode sacramentar o título de Drugovich. Já o Bandsports exibirá a corrida ao vivo na integra.

Já a segunda prova, que acontece na madrugada de sábado para domingo, será exibida na íntegra pelo canal paulista. Além do Bandsports, o fim de semana completo da F2 em Monza será exibido pelo site da Band, incluindo a sessão de treino livre e a classificação da sexta-feira (Confira no fim da nota a programação completa do fim de semana da F2).

Ao fazer a pole na Holanda e a vitória na segunda corrida do fim de semana, junto do ponto extra da volta mais rápida na prova do sábado, o Drugovich chegou a 233 pontos contra 164 de Theo Pourchaire.

Isso permitiu a Drugovich abrir 69 pontos de vantagem com apenas 78 em jogo, o que deixa o brasileiro com as mãos no título, podendo ser campeão já no sábado, precisando apenas 'marcar' Pourchaire, sem ceder mais pontos que o necessário para o francês.

Para que Drugovich seja campeão já neste fim de semana, a conta é simples: ele levanta o troféu no sábado se a diferença for de pelo menos 66 pontos; no domingo se ela estiver em 40 ou mais. Ou seja, o brasileiro da MP Motorsport não precisa pensar tanto em pontuar quanto em o quanto ele pode ceder em relação ao francês.

Mas com cinco vitórias, outros quatro pódios, quatro poles (incluindo as duas últimas) e mais quatro voltas mais rápidas, certamente Drugovich vai com tudo neste fim de semana para garantir o título com uma etapa de antecedência e em alto estilo, provando de vez às equipes da Fórmula 1 porque merece uma vaga em 2023, seja como titular ou reserva.

Confira os horários e como assistir

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h25 Bandsports / Band.com.br Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports / Band.com.br Corrida 1 Sábado 13h Band* / Bandsports / Band.com.br Corrida 2 Domingo 05h05 Band / Bandsports / Band.com.br * No sábado, Band exibe apenas as voltas finais da corrida devido ao horário eleitoral obrigatório

A história REAL por trás da ida de PIASTRI à McLaren; WEBBER, Ricciardo, ALPINE, Alonso e BASTIDORES

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: