Em Monza, Enzo Fittipaldi busca mais pontos e pódios na Fórmula 2

Carregar reprodutor de áudio

Um dos principais destaques da temporada 2022 da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi encerra neste final de semana uma maratona de três finais de semanas de corrida um dos circuitos onde mais correu na carreira: o Autódromo Nacional de Monza, na Itália, que recebe a penúltima rodada dupla do ano.

Atualmente na sétima posição do campeonato, o piloto da Charouz vem de um quinto lugar em Zandvoort, na Holanda, em uma corrida de recuperação do brasileiro com várias posições conquistadas.

Agora, Fittipaldi foca esforços na rodada italiana do campeonato, onde busca manter uma sequência de dez etapas pontuando em pelo menos uma corrida. "Vou para mais uma etapa da Fórmula 2 com a cabeça nos pontos, como sempre, já que esta tem sido nossa receita na temporada. Mais uma vez, classificar bem será importante, mas Monza permite ultrapassagens, ao contrário de Zandvoort. Então acredito que posso lutar novamente por bons resultados", disse Enzo.

O piloto ainda destaca que conhece muito bem o veloz traçado de 5.793 metros do autódromo italiano. Enzo começou sua trajetória rumo a F1 na F4 Italiana, em 2017, e desde então correu nessa pista em todos os anos. São 14 corridas em Monza, com participações na F4, F3 Regional, F3 e F2.

"Certamente, este é um dos circuitos em que eu mais corri na vida, pois fiz pelo menos uma corrida no Autódromo de Monza desde que iniciei minha trajetória para chegar nas categorias de topo, em 2017. Isso dá ainda mais confiança em conseguir bons resultados no final de semana", disse Enzo.

A programação da F2 na Itália terá início na sexta-feira (9), quando ocorrerão o treino livre e a classificação. O sábado contará com a primeira corrida do final de semana às 13h, enquanto a etapa será encerrada no domingo com outra prova a partir das 5h da manhã (horários de Brasília). Além do BandSports, o site Band.com.br mostra toda a programação do final de semana. Já a Band exibe as duas corridas ao vivo.

Bastidores da ida de Piastri à McLaren

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: