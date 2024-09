A Fórmula 2 encerrou neste domingo sua passagem pelo Azerbaijão com uma corrida movimentada em Baku, marcada por um forte acidente na largada, que causou uma longa bandeira vermelha, reduzindo a duração da prova e diminuindo a pontuação distribuída. A vitória ficou com Richard Verschoor, com Victor Martins e Andrea Kimi Antonelli completando o pódio.

Já Gabriel Bortoleto repetiu a estratégia do sábado, com uma prova conservadora, mas constante, largando de sexto para terminar em quarto. Com Isack Hadjar novamente fora da zona de pontos, o brasileiro assumiu a liderança da F2 a duas etapas do fim. Enzo Fittipaldi fez uma boa corrida de recuperação, mas bateu na trave do top 10, ficando em 11º.

Verschoor largou na pole, mas seus nervos foram testados depois de ser forçado a esperar meia hora pelo reinício da corrida, após um forte acidente na largada envolvendo Pepe Marti (Campos) e Kush Maini (Invicta).

Tornando-se o 16º vencedor diferente da temporada, o piloto da Trident superou Victor Martins, da ART, com um pitstop mais rápido e segurou a pressão até que um safety car tardio lhe permitiu chegar à bandeira quadriculada.

A largada foi agitada, pois Maini ficou parado ao sair da quinta posição, o que causou a confusão. Sem vê-lo, Oliver Goethe (MP Motorsport) bateu na traseira da Invicta, antes de Marti fazer um forte contato com a traseira esquerda do carro atingido, fazendo com que ele próprio rolasse para o pitwall.

Com o atraso de 34 minutos, a corrida passou a ter uma regressiva, em vez de ser completada por voltas, o que reduziu a quantidade de pontos distribuída.

Na relargada, Luke Browning (ART) se envolveu em uma intensa disputa com Dennis Hauger (MP Motorsport), que foi penalizado pelo contato que causou danos à asa dianteira do primeiro.

Depois de sua parada, Zane Maloney (Rodin), terceiro colocado no campeonato, tentou se defender de Andrea Kimi Antonelli na curva 3, mas travou e deslizou para a área de escape. Com o contato ao tentar fazer a curva, Antonelli foi forçado a administrar um carro danificado até a bandeirada, mas ainda conseguiu ficar atrás de Verschoor e Martins até a bandeirada. Maloney cruzou a linha de chegada em 15º.

Mas antes das duas rodadas finais, o panorama do campeonato mudou significativamente. Largando em 20º, devido aos problemas na classificação, Isack Hadjar (Campos) não conseguiu chegar ao top 10, o que significa que ele não pontuou pelo segundo fim de semana consecutivo. Já Enzo Fittipaldi bateu novamente na trave dos pontos, terminando em 11º, completando a etapa de Baku sem pontuar.

Em contraste, Gabriel Bortoleto (Invicta) registrou um tranquilo quarto lugar, levando-o ao topo da classificação com quatro pontos e meio de vantagem, a duas rodadas e quatro corridas do fim.

A Fórmula 2 tira agora uma longa férias antes de retornar para as duas etapas finais da temporada 2024, acompanhando a F1 em suas viagens ao Catar e Abu Dhabi a partir do fim de novembro.

