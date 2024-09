A duas etapas do fim, a Fórmula 2 tem um novo líder. Gabriel Bortoleto entregou novamente uma prova sólida neste domingo, largando em sexto para terminar em quarto e, aproveitando mais uma corrida de Isack Hadjar fora da zona de pontos, o brasileiro pulou para a ponta do campeonato.

Em mais um final de semana desastroso, completando duas etapas seguidas sem pontuar, Hadjar manteve os mesmos 165 pontos que tem desde a vitória na corrida principal de Spa, no fim de julho.

Já Bortoleto, que foi quinto colocado no sábado, terminou neste domingo em quarto em uma prova que distribuiu pontos de forma reduzida, após um grande acidente na largada reduzindo a duração da corrida. Com 10 pontos mais um da volta mais rápida, o brasileiro chega a 169,5 pontos e assume a ponta, com 4,5 de vantagem para Hadjar.

Terceiro colocado na classificação, Zane Maloney vinha para pontuar, mas um erro ao tentar ultrapassar Andrea Kimi Antonelli o deixou apenas em 15º na corrida. Com isso, ele mantém os 135 pontos na classificação, também saindo zerado do fim de semana.

Piloto BHR

JED

ALB

IMO

MON

CAT

RBR

SIL

HUN

SPA

MNZ

BAK

LUS

YMC

Pontos SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR SR FR 1 6 5P 10 Ret Ret Ret 6 2P 2 8 5 10 4 1 4 6 16 4 10 2F 8 1 5 4F 169.5 2 4 Ret 15† Ret 6F 1 Ret 1 8 2 6 5 13 3 Ret 1P 3F 18 9 1 10 11 12 14 165 3 1F 1 4 7 10 3 3 11 Ret 10 20 7 17 Ret 2 2 13 Ret 4 6 5 2P 10 15 135 4 5 3 2F 10 18 2 2 6 7 3 3 4P 3F 5 Ret 12 6 RetP 18 16†P 20 Ret 6 6 133 5 2 Ret 5 4 9 10F 14 7 13 Ret 4 1 6 10 6 3 9 17 5 3 6 9 2 8 116 6 14 10 6 6 Ret 4 10 4 4F 7 15 12 15 13 1F Ret 14 1F 6 9 18 4 7 3 113 7 18 6 11 Ret 4 DSQ 1F 5 5 13 18 2 11 2F 5 4F 5 13 8 Ret 96 8 11 Ret Ret 11 7 8 12 9F Ret 9 1 Ret 10 11 Ret 5 2 2 12 Ret 2F 6 4 2 93 9 8 8F 1 3 2 RetP Ret 12 3 6F 12 Ret 5 12P 7 9 4 6 2 12 8 Ret 14 9 85.5 10 10 14 DSQ 8 Ret 6 7 10 16 RetP 13 18† 20 Ret 11 13 DSQ 3 3 5 14 3 17 1P 81 11 13 7 8 2P 3 12 8 14 Ret 17 2 6 7 17 3 19 1 7 13 15 11 15 9 Ret 74 12 17 Ret 3 1F 12 17 Ret 17 9 12 16 11 14 4 13 8 21 5 14 Ret 7 10 13 11 61 13 15 11 9 12 17 Ret Ret 3 18 18† 10 Ret 8 6 16 Ret 18 19 19 10 3 5F 1F 5 61 14 7 4 16† Ret 8 Ret 9 13 10 1 9 15 9 9 Ret 11 19 14 1 4 Ret 13 59 15 16 15 WD WD 14 9 5 19 11 4 21 14 1 Ret Ret 7 10 15 7 Ret 1 7 50 16 3 2 7 Ret Ret 13 16 Ret Ret 14 11 9F 2 15 Ret 10 17 12 Ret Ret 4 12 19 Ret 43 17 12 Ret Ret 14 11 14 15 8 12 5 8 3 16 14 12 20 8 16 17 11 17 Ret 15 Ret 31 18 Ret Ret Ret 5 16 11 4 Ret 14 Ret 14 8 18 7 15 15 20 Ret 11 8 12 18 18 12 29 19 9 9 12 15 5 5 13 15 17 15 7F 13 22 Ret 10 17 12 8 15 7 13 14 Ret 13 29 20 Ret 16 13 13 13 16 DSQ 20 1 11 19 Ret 12 8 9 14 7 9 16 13 18 21 Ret 13 DSQ Ret 1 15 Ret 18 6 16 22 17 21 18 8 18 15 11 20 14 15 17 14 22 19 12 14 9 15 7 11 16 15 Ret 17 16 19 16 14 16 11 10 21 Ret 16 8 16 Ret 13 23 3 Ret 6 24 11 7 4 25 8 10 2 26 Ret 16 21 Ret 0 27 19 19 20 Ret 0

