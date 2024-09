A Fórmula 2 realizou neste sábado a primeira corrida da etapa de Baku, válida pela antepenúltima rodada da temporada de 2024. A vitória ficou com o paraguaio Joshua Durksen, seu primeiro êxito na categoria. O pódio foi completado por Jak Crawford e Gabriele Mini.

O melhor brasileiro foi Gabriel Bortoleto, na quinta posição. Na parte final da corrida, o brasileiro passou por um grande susto, ao ser tocado por Christian Mansell, que fez o piloto da Invicta se chocar no muro.

Bortoleto não só conseguiu se manter na quinta posição, como não teve seu carro danificado, apesar do susto.

F1 AO VIVO: LECLERC DESTRÓI em BAKU e GARANTE POLE, VERSTAPPEN É 6º e NORRIS LARGA SÓ EM 17º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!