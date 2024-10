Pai de Bortoleto vê chances maiores de piloto chegar à F1 em 2026

Gabriel Bortoleto, líder da Fórmula 2, está entre os principais pretendentes para a vaga que resta na Sauber para a temporada de 2025 da Fórmula 1.

O brasileiro ‘concorre’ pelo assento com Valtteri Bottas, além de rumores que indicam que outros nomes podem assumir o volante da equipe suíça que se transformará no time oficial da Audi, como Franco Colapinto e Mick Schumacher.

O pai do brasileiro, Lincoln Oliveira, que é um dos comandantes da Vicar, empresa que promove a Stock Car, e que em 2025 assumirá o cargo de CEO, esteve presente na manhã desta terça-feira no lançamento da linha de relógios Orient alusiva à principal categoria do automobilismo brasileiro.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com sobre o filho, Lincoln se mostrou orgulhoso pelo atual momento de Bortoleto e ressaltou a situação de momento vivida pelo piloto, com o dilema entre McLaren e Sauber.

“Primeiro, estou muito feliz por ele estar na F2 e liderando o campeonato”, disse Lincoln. “Ele começou o campeonato bem, depois quebrou o carro, bateu etc. Foi para 12º, se recuperou e hoje ele é líder do campeonato.”

“E hoje nós temos duas marcas importantes de F1 disputando o Gabriel. Ele é piloto oficial da McLaren. Existe conversa entre McLaren e Audi para ver o que poderia ser feito para ele correr. Então assim, não sabemos para que ano, mas o que a gente sabe é que poderia ser em 2026, então a gente espera que muito, muito breve tenhamos um piloto na F1.”

Quando a reportagem insistiu sobre as chances de Bortoleto para o próximo ano, Lincoln reafirmou as dificuldades para isso acontecer, mas manteve o otimismo.

“Olha, 2025 é complicado, porque tem uma única vaga, tem vários pretendentes, existe uma questão contratual entre McLaren e Audi, que eles estão se conversando. Então, eu acredito que eles vão chegar a uma conclusão que pode ser bacana, mas eu ainda não tenho essa informação, se é para 2025, mas 2026 a gente sabe que ele deve estar no grid”, concluiu.

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!