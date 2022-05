Carregar reprodutor de áudio

O hino brasileiro tocou novamente na Catalunha! Mesmo com o desafio de largar da décima posição, Felipe Drugovich entregou mais uma performance dominante para vencer a segunda corrida do fim de semana da Fórmula 2, fazendo a limpa em Barcelona para aumentar sua vantagem na liderança do campeonato.

O piloto da MP Motorsport voou pelo grid, assumindo a ponta na volta 27 de 37 antes de construir uma vantagem sólida, terminando com mais de cinco segundos de vantagem para Jack Doohan, que largou na pole.

Com isso, Drugovich passa a ser o primeiro piloto na era F2 a vencer ambas as corridas do mesmo fim de semana, estendendo sua liderança no campeonato. O vice-líder, Théo Pourchaire, foi apenas o oitavo. Com isso, O brasileiro chega a 86 pontos contra 60 do francês, enquanto o terceiro colocado, Jehan Daruvala, tem 41.

Drugovich apostou em um primeiro stint mais longo que o de Doohan, esperando até a volta 17 para trocar ara os pneus duros, com o australiano parando seis voltas antes. Isso funcionou ao seu favor, com vários rivais tendo paradas problemáticas.

Apesar de Doohan ter construído uma vantagem de 2s4 na volta 22, Drugovich manteve seu ritmo forte antes de passar pelo líder na primeira curva. Mas o brasileiro enfrenta ainda uma investigação pós-corrida por infringir uma norma durante o pitstop.

Doohan foi o segundo, com Fréderik Vesti, da ART Grand Prix completando o pódio. Enzo Fittipaldi também fez uma boa corrida, saindo de 11º para terminar em sexto, chegando a três corridas consecutivas na zona de pontos, subindo para a 12ª posição na classificação.

O safety car foi acionado ainda no começo da prova, quando a Prema de Daruvala ficou parada na pista, após receber um impacto por trás de Ayumu Iwasa, segundo colocado na prova de sábado. A bandeira verde foi dada na volta sete, iniciando o período de pitstops.

A Fórmula 2 retoma suas atividades já na próxima semana, acompanhando a Fórmula 1 durante o GP de Mônaco.

Confira os resultados da corrida 2 da Fórmula 2 em Mônaco:

