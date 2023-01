Carregar reprodutor de áudio

Para seu segundo ano disputando a temporada da Fórmula 2, Enzo Fittipaldi assina com a tradicional equipe britânica Carlin Racing em busca do título da categoria de acesso da Fórmula 1. Outra novidade em 2023 é que o brasileiro agora integra o time de jovens pilotos da Red Bull.

“Estou extremamente empolgado por assinar com a Carlin e também por fazer parte da família Red Bull para a temporada de 2023. É uma oportunidade incrível, e mal posso esperar pelo primeiro fim de semana de corridas no Bahrein".

"Este ano promete muito e tenho uma nova parceria: a Eurofarma, que é uma grande empresa brasileira, então estou animado para começar a acelerar”, disse Enzo Fittipaldi, que também conta com os patrocínios do Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Oakberry, Stake, Snapdragon, PLGG, Fantom, Furia e Kingston.

Essa temporada da F2 promete. Fittipaldi ingressa na Carlin, uma das equipes mais fortes do campeonato, que possui, inclusive, o título de vice-campeã de 2022. Além disso, Enzo também faz parte da família Red Bull, integrando o time que é o atual campeão por equipes e pilotos da F1.

“Eu estou muito contente em estar com a Red Bull agora, fazer parte de uma equipe de Fórmula 1 parece significar estar com um pé na categoria e já poder viver um pouco a experiência dela".

"É uma grande oportunidade, ainda mais com a Red Bull, que é a melhor equipe da Fórmula 1, sempre foi um sonho meu fazer parte desta família. Estou animado para o começo da temporada, então vamos acelerar forte em busca de muitas conquistas juntos”, completa Fittipaldi.

No ano passado, Enzo como novato da equipe Charouz Racing System conseguiu resultados muito positivos. O brasileiro conquistou um total de 6 pódios e 16 top 10. A meta em 2023 é ser mais competitivo ainda e se colocar na batalha pelo título da temporada.

A temporada da F2 deste ano tem início entre os dias 3 a 5 de março, no Circuito Internacional do Bahrein, porém, nesta mesma pista, os pilotos da categoria antes da primeira etapa farão os testes de pré-temporada entre os dias 14 e 16 de fevereiro.

A Red Bull Junior Team ainda divulgou nesta quarta-feira a sua lista completa de pilotos e categorias nas quais eles correrão na temporada 2023. Enzo terá a companhia de outros cinco nomes da academia no grid da F2. Veja abaixo:

Piloto Categoria Equipe Enzo Fittipaldi Fórmula 2 Carlin Zane Maloney Fórmula 2 Carlin Isack Hadjar Fórmula 2 Hitech Jak Crawford Fórmula 2 Hitech Dennis Hauger Fórmula 2 MP Motorsport Ayumu Iwasa Fórmula 2 DAMS Liam Lawson Super Fórmula Mugen Sebastian Montoya Fórmula 3 Hitech Souta Arao Fórmula 3 Britânica Hitech Arvid Lindblad Fórmula 4 (Itália e Emirados Árabes) Prema, Hitech Enzo Deligny Fórmula 4 (Espanha) Campos Enzo Tarnvanichkul Kart Prema

