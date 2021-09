Enzo Fittipaldi foi confirmado como piloto da Charouz Racing System na Fórmula 2. O jovem brasileiro estreará na principal divisão de acesso da Fórmula 1 já em setembro, no GP da Itália, e ficará, no mínimo, até o fim da temporada. O anúncio vem pouco tempo depois dele conquistar o melhor resultado do time na Fórmula 3, com duas poles e o segundo lugar na Hungria.

O piloto substituirá o alemão David Beckmann e será companheiro de equipe do compatriota Guilherme Samaia. Felipe Drugovich completa o trio brasileiro na categoria, pela UNI-Virtuosi, e o país volta a ter três representantes após a saída de Gianluca Petecof da Campos por falta de verba para terminar o ano.

"Estou extremamente feliz por fazer minha estreia na Fórmula 2", disse Enzo. "Eu realmente quero agradecer a Charouz e todos os meus patrocinadores por esta oportunidade. Tivemos uma primeira parte de temporada muito sólida na F3 e estou ansioso para o próximo capítulo. Monza será minha primeira vez em um carro de F2 e estou muito animado."

"Terei uma enorme curva de aprendizado pela frente com apenas um treino de 30 minutos e o classificatório logo em seguida, mas mesmo assim, mal posso esperar para entrar no carro em Monza. O objetivo será ganhar o máximo de experiência possível para me preparar mais para as últimas três rodadas", acrescentou.

Fittipaldi é um dos principais talentos do Brasil no automobilismo, com o título da F4 Italiana em 2018, o vice-campeonato da F-Regional em 2019 e a estreia na F3 um ano depois. Em 2021, o jovem piloto conquistou o melhor resultado de sua atual equipe na história da divisão com o segundo lugar no GP da Hungria e as duas poles pelo grid invertido, uma na mesma etapa de Budapeste e a outra em Barcelona. Além de um quarto lugar na Áustria.

A Fórmula 2 ainda conta com quatro etapas de rodada tripla em seu calendário, totalizando 12 corridas até o final do ano. O GP da Itália, estreia de Enzo, está marcado para os dias 10 a 12 de setembro.

