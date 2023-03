Enzo Fittipaldi faz ultrapassagem da corrida e soma pontos na F2

Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Enzo Fittipaldi foi um dos destaques da prova deste domingo na Fórmula 2 ao conquistar o sétimo lugar após estar em 16º durante o GP da Arábia Saudita, no circuito de rua de Corniche, em Jeddah.

O piloto da Carlin fez uma boa estratégia de cumprir o pit stop antes da maioria dos adversários e conseguiu boas ultrapassagens na segunda metade da prova. “A corrida desse domingo foi positiva. Pensando pela maneira que começamos o final de semana houve uma evolução. O carro se comportou bem, sempre andando no ritmo do líder e os pontos são importantes para a sequência do campeonato”, afirmou Enzo.

Durante a prova, quando buscava entrar no top 10, Enzo obteve uma sequência de ultrapassagens impressionante, superando Théo Pourchaire e Jak Crawford. A manobra foi fundamental para que Enzo conseguisse terminar em sétimo lugar.

Em 2023, Enzo faz sua segunda temporada completa na F2, a primeira pela Carlin e passa a fazer parte da Red Bull Junior Academy. O próximo desafio de Fittipaldi na F2 será nos dias 1º e 2 de abril em Albert Park, na Austrália, circuito que receberá a categoria pela primeira vez.

