F2: Veja horários e como assistir etapa da Austrália, em Melbourne

Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana, a Fórmula 2 acelera pelo circuito de Melbourne na terceira etapa da temporada 2023, com alguns nomes já se despontando na briga pelo título.

A F2 acelerará pela primeira vez no Albert Park, palco do GP da Austrália, o que promete aumentar as emoções do fim de semana.

A principal categoria de acesso à F1 vai para a terceira etapa do ano com Ralph Boschung na liderança em meio a uma disputa apertada. O suíço tem 33 pontos, contra 32 de Theo Pourchaire, 31 de Ayumu Iwasa e 28 de Frédérik Vesti.

Já Enzo Fittipaldi não vive o melhor início de ano, ocupando apenas a 13ª colocação na classificação, com 9 pontos.

Confira a programação da Fórmula 2 na Austrália:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 20h Bandsports Classificação Sexta-feira 03h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 00h20 Bandsports Corrida 2 Sábado 21h35 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 07h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Que será de MÁRQUEZ e Honda na MotoGP? Eric Granado projeta 2023 e fala de 'viralizada' com ROSALÍA Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music