Cem Bölükbaşı, competidor de esports que virou piloto, vai correr na Fórmula 2 em 2022, juntando-se à Charouz em seu segundo ano completo em monopostos. O turco dá um passo à frente do campeonato Euroformula Open, onde terminou em quinto na classificação geral com a Van Amersfoort, que também se junta à última categoria antes da Fórmula 1 nesta temporada.

Ele fez uma aparição única na Fórmula Renault Eurocup em Hockenheim em 2019, mas voltou suas atenções para as corridas em tempo integral a partir de 2021, competindo na Euroformula e no Campeonato Asiático de F3.

Antes de seu primeiro ano na F2, Bölükbaşı disse que antecipa um "ano longo e exigente" ao se familiarizar com o chassi Dallara F2/18.

"Estou muito, muito feliz por me juntar à Charouz para a temporada 2022 da Fórmula 2 da FIA”, disse o piloto. "Trabalhei muito para ter uma oportunidade como essa e, antes de tudo, quero agradecer ao [Antonín] Charouz (dono da equipe) por confiar em mim, farei o meu melhor para honrá-lo."

"Obviamente, mal posso esperar para entrar no carro para as sessões de testes, depois da minha primeira experiência com um carro antigo de GP2 no ano passado. É o mais próximo que você pode chegar de um veículo de F1 e estou totalmente determinado a dar 110% para aprender a dominá-lo e provar meu potencial como piloto."

"Eu também mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe, a temporada que está por vir será muito longa e exigente. Estabelecer o melhor relacionamento possível com todos os caras será crucial para o resultado final."

Bölükbaşı começou sua carreira no kart, mas mudou-se para os esports e mais tarde assinou com a G2 Esports FA Racing, afiliada a Fernando Alonso. Ele também pilotou pela Toro Rosso na série F1 Esports de 2017 a 2019, antes de passar para as corridas do mundo real.

A equipe turca de carros esportivos Borusan Otomotiv Motorsport contratou-o para sua equipe GT4 European Series para 2019, em parceria com Ibrahim Okyay por quatro corridas. Ele permaneceu no time em 2020, onde ele e Yagiz Gedik terminaram em segundo lugar geral na divisão Pro-Am.

Depois de terminar em nono na F3 asiática, Bölükbaşı fez a segunda metade da temporada da Euroformula com a Van Amersfoot, vencendo pela primeira vez em Hungaroring e terminando em quinto na classificação geral.

Ele continuou com o time no teste de pós-temporada da F2 em Abu Dhabi, pilotando no terceiro e último dia depois de assumir as funções de Jake Hughes.

DEBATE: Você DEMITIRIA MICHAEL MASI da direção de provas da F1?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: