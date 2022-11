Carregar reprodutor de áudio

No final de 2020, Enzo Fittipaldi pensou que seus dias na Europa haviam acabado. Tendo perdido seu maior patrocinador em meio à onda da pandemia de Covid-19, o brasileiro se separou da Ferrari Driver Academy e se preparou para correr no terceiro degrau da escala Road to Indy, na Indy Pro 2000.

Mas hoje, chegando ao fim de sua primeira temporada completa na Fórmula 2 com a Charouz Racing System, ele está no mesmo patamar na classificação com pilotos apontados como promessas e à frente de vários que conseguiram milhagem na F1 nas sessões de treinos livres de sexta-feira. Foi uma grande reviravolta para o neto do bicampeão mundial de F1 Emerson Fittipaldi, que terminou apenas em 15º na classificação em sua primeira campanha na F3 com a HWA Racelab ao lado dos companheiros Jake Hughes e Jack Doohan.

A maior parte de seus 27 pontos naquele campeonato veio por terminar em quinto e quarto na etapa final em Mugello, já que ele não conseguiu vitórias ou terminar no pódio. Tendo sido vice-campeão de Frederik Vesti na Fórmula Regional de 2019, Fittipaldi disse que a mudança para a F3 foi uma “grande curva de aprendizado” e ele lutou para se adaptar.

“No início desta temporada, estávamos um pouco perdidos com o procedimento de aquecimento, com os pneus na janela para a classificação”, disse o jovem de 21 anos ao Motorsport.com. “Estávamos com muitas dificuldades com o ritmo de classificação até as últimas duas rodadas, em que lutei pela vitória em Monza. Terminei entre os cinco primeiros nas duas corridas na rodada final e me classifiquei entre os três primeiros, quando finalmente resolvemos tudo, mas já era tarde demais.

“Foi uma temporada difícil para mim, mas foi um ano em que aprendi muito sobre os pneus e estar em uma equipe que estávamos lutando para encontrar o equilíbrio certo e colocar os pneus na janela correta. E então Jake sendo um piloto muito experiente, ele sempre encontrava uma maneira de fazer os pneus funcionarem, com sua experiência, então acho que eu e Jack nos apoiamos em sua experiência e tentamos aprender, o que ajudou muito.

“Foi uma temporada difícil, a de 2020. No final dela, estávamos muito rápidos, mas não muito mais.”

Tendo ido para os Estados Unidos como próximo passo, ele recebeu uma segunda chance gratuita na F3. Após apenas uma etapa, ele recebeu um telefonema de Antonin Charouz e do chefe de equipe Bob Vavrik. Fittipaldi “não pensou duas vezes” e aproveitou a oportunidade, apesar de a equipe tcheca não ser líder na categoria.

Fittipaldi led on his first weekend back in F3 in Barcelona last year, then took a podium in Hungary that launched him into F2 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Esse retorno foi fundamental na carreira de Fittipaldi. Em Barcelona, ​​ele estava lutando contra David Schumacher pela liderança na segunda corrida antes de ser forçado a abandonar após uma colisão. Mais tarde naquele ano, ele terminou em segundo – o melhor resultado da história da equipe – na etapa de Hungaroring, o que o colocou no caminho para uma promoção na F2.

“Obviamente, eu não esperava voltar para a Europa tão rapidamente”, admitiu Fittipaldi. “Eu realmente pensei que a Europa havia acabado para mim depois de 2020 e no início de 2021. Pensei que minha carreira estava nos Estados Unidos, e então ter essa oportunidade de voltar à Europa e correr na F3 foi uma chance incrível.

“No primeiro fim de semana de corrida, já estávamos lutando pela vitória, e depois consegui um top 5 no Red Bull Ring e consegui o melhor resultado naquele momento da história da equipe, que era o P2 em Budapeste. Esse resultado para mim foi realmente o que me deu a oportunidade de me mudar para a F2 no meio da temporada em Monza. Então foi um ano louco para mim, mas de um jeito bom.”

Toda a temporada, a cada semana de corrida, tenho ficado cada vez mais forte. É apenas manter minha cabeça fria, manter a concentração e continuar recebendo o máximo de informações em cada fim de semana de corrida - Enzo Fittipaldi

Fittipaldi fez sua estreia na F2 em Monza e se classificou a apenas 0s7 do pole em 13º, apesar de nunca ter pilotado máquinas com freios de carbono. Ele estava lutando pelo pódio em sua corrida inaugural até que uma penalidade de drivethrough, e a confusão sobre se havia sido ou não servido, o deixou em 11º – ainda um resultado respeitável para um novato.

Ele lutou na etapa seguinte em Sochi, mas estava “se adaptando ao carro” quando em Jeddah ele conquistou seus primeiros pontos na categoria com um sétimo lugar na segunda corrida. Então veio a terrível colisão na largada que o forçou a ficar de fora da final de Abu Dhabi.

Fittipaldi sem conseguir ver entrou no carro de Theo Pourchaire e ficou com o calcanhar direito fraturado depois de ser levado ao hospital, além de sofrer cortes e contusões. O acidente o levou algum tempo para se recuperar, e Fittipaldi admite que ainda estava lutando contra os efeitos nas duas primeiras etapas de sua primeira temporada completa na F2 este ano.

Conseguindo um 10º lugar como melhor resultado no Bahrein e na Arábia Saudita, Enzo disse que o intervalo de um mês entre a segunda e a terceira etapas jogou a seu favor e significava que ele estava se sentindo “basicamente 100%” no momento em que Ímola chegou. De 15º na largada, ele correu pelo grid para marcar seu primeiro pódio, em segundo.

Ele agora está em quarto na classificação como um dos estreantes mais bem colocados, igual em 126 pontos com Doohan e ao veterano da Prema Racing, Jehan Daruvala, tendo acumulado mais cinco pódios. Ele está apenas nove pontos atrás do terceiro colocado Logan Sargeant, que deve subir para a F1 com a Williams no próximo ano. A chave para seu sucesso, diz Fittipaldi, foi “melhorar continuamente”.

Fittipaldi's 2021 campaign was curtailed by a scary start crash in Jeddah when he was unable to avoid Pourchaire's stalled car Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Eu nunca parei de melhorar – você sabe, às vezes você chega a um ponto em que fica preso e dá um passo para trás”, disse ele. “Mas durante toda a temporada, a cada semana de corrida, tenho ficado cada vez mais forte.

“É apenas manter a cabeça fria, manter a concentração e continuar recebendo o máximo de informações a cada fim de semana de corrida, e apenas melhorar minha pilotagem. Este ano, aprendi muito sobre pneus, o gerenciamento deles, classificação, que estou em uma posição muito boa agora.

“Estou sempre lá lutando pelos pódios agora. Fiz P2 na qualificação em Spa, lutando pelo top 10. Então, sim, este ano foi uma grande curva de aprendizado para mim, mas fiz uma temporada muito forte até agora.”

Fittipaldi ainda não conquistou sua primeira vitória, mas acredita que poderá tê-la em Abu Dhabi quando a F2 se reunir novamente após uma pausa de dois meses e meio.

“É um campeonato em que muitos pilotos cometem muitos erros”, disse ele. “E eu sei que se estou sempre lá lutando pelos pontos, sempre na briga pelos oito primeiros e terminando todas as corridas, me mantendo limpo, tendo um bom ritmo de corrida, eu sabia que não importa onde você comece a corrida longa na F2, você pode largar em 20º ou você pode largar primeiro, você sempre pode voltar para casa entre os três primeiros, porque as corridas longas são realmente loucas.

“Você precisa de um bom ritmo de corrida, isso é o mais importante, e ter uma boa estratégia e apenas mantê-la limpa. Tomar decisões inteligentes tem sido a chave este ano, e tivemos um ritmo muito forte nesta temporada, fomos muito rápidos.”

Uma importante fonte de apoio e orientação para Fittipaldi tem sido o irmão mais velho, Pietro, que atua como piloto reserva da Haas na F1 e fez sua estreia na categoria pela equipe no GP de Sakhir de 2020 no lugar do lesionado Romain Grosjean. Embora a carreira de Pietro tenha tomado um rumo diferente – ele passou da F3 para a Fórmula V8 3.5 Series antes de passagens na IndyCar, DTM e European Le Mans Series, entre outras – Enzo diz que seu irmão tem sido uma grande ajuda quando se trata de corridas.

“Trabalhamos juntos, eu e meu irmão, somos uma equipe”, diz. “Ele me ajuda muito na carreira, e meu pai também. Ele está sempre ao meu lado quando vamos tomar uma decisão, e está sempre lá para me ajudar e me dar dicas porque tem muito mais experiência do que eu.

Enzo Fittipaldi, pictured with Champ Car race-winner uncle Max Papis and Haas F1 reserve brother Pietro, comes from a family steeped in racing history Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Então, estou sempre ouvindo o que ele tem a dizer e sempre seguindo seus conselhos. Ele está sempre ao meu lado, fazendo o que pode para ajudar na minha carreira. Temos um relacionamento muito bom, então somos muito abertos sobre qualquer coisa e sobre corridas. Falamos de tudo, trabalhamos muito bem juntos. E é muito bom ter um relacionamento muito bom com meu irmão.”

Claro, o avô de Enzo, Emerson, também tem uma riqueza de conhecimento para explorar. Embora o mais jovem da dinastia diga que seu avô duas vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis “não desempenhou um papel importante em sua carreira”, ele absorveu qualquer contribuição: “Você sempre pode aprender algo com um bicampeão mundial de Fórmula 1 , então qualquer conselho que ele me desse, eu sempre ouvia, qualquer coisa sobre corridas.”

Questionado sobre qual foi o melhor conselho dado pelo avô, Enzo disse: “Há muito, você sabe - muito sobre corridas, sobre ultrapassagens. Eu acho que um dos mais legais que ele me deu, e é algo que eu mantenho até hoje, é a parte da visualização, como visualizar sua volta.

Embora Fittipaldi diga que o nome da família “não adiciona nenhuma pressão, se não, apenas adiciona uma boa pressão”, ele está ansioso para forjar seu próprio caminho além do legado de seu avô

“Antes de entrar no carro e ir para a classificação, visualize uma volta rápida, aquela volta perfeita, visualize o que você tem que fazer nas curvas para melhorar nas quais você está fraco. E faço isso antes de cada qualificação, fico sentado por 10 minutos e visualizo uma volta na pista, vou fazer o quali e faço o que meu engenheiro me diz que tenho que fazer para melhorar naquela curva.

“Eu faço isso realmente. Então, quando faço a qualificação, já fiz a volta e já sei como é para mim, é muito mais claro e chego muito mais preparado para o quali. Isso me ajuda muito.”

Embora Fittipaldi diga que o nome da família “não adiciona nenhuma pressão, se não, apenas adiciona uma boa pressão”, ele está ansioso para forjar seu próprio caminho além do legado de seu avô.

“Estou aqui para fazer meu nome, e meu objetivo é fazer um nome para mim mesmo”, disse ele.

Com uma sólida campanha inaugural completa, o jovem brasileiro espera mais uma temporada na F2 em 2023, embora a equipe ainda não tenha sido confirmada. Se ele mantiver sua trajetória ascendente e continuar sua taxa de melhoria, então ele poderia muito bem cumprir suas esperanças de fazer seu próprio caminho além do famoso sobrenome e completar o que seria uma reviravolta notável.

VÍDEO: Enzo Fittipaldi conta bastidores da F2 de 2022

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: