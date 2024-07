A Fórmula 1 abriu o sábado com um terceiro treino livre de muita chuva e pouca atividade de pista em Spa-Francorchamps. Em uma sessão com pouco mais de 10 minutos de atividade de pista, por causa do acidente de Lance Stroll, Max Verstappen foi o mais rápido, seguido de Oscar Piastri.

Completaram o top 10: Pierre Gasly, Lando Norris, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Sergio Pérez.

A sessão foi iniciada sob chuva, neblina e pista bastante molhada, com os pilotos saindo de pneus intermediários e alguns já questionando se não seria o caso para o composto de precipitação forte.

E a resposta veio com 48 minutos ainda no relógio. Ao fazer a subida da Eau Rouge, Stroll acabou perdendo o controle de sua Aston Martin e rodou, batendo e quebrando a suspensão dianteira esquerda do carro, causando bandeira vermelha. Em trenos livres, a interrupção não paralisa o relógio.

Neste momento, Verstappen liderava com 02min01s565, bem mais alto que o 01min42s260 de Norris no TL2 da sexta-feira. Piastri era o segundo a 1s4333, tendo Gasly, Norris e Ocon no top 5, com Leclerc, Stroll, Bottas, Hamilton e Pérez fechando os dez primeiros colocados.

A bandeira verde foi acionada novamente com 40min ainda no relógio, mas ninguém foi à pista assim que ela foi liberada novamente. Com a chuva bastante forte, isso se manteve até o fim, com a direção de prova decretando mais uma vez bandeira vermelha.

Com a previsão de classificação sob chuva, a direção de prova liberou a pista nos dois minutos finais para que os pilotos pudessem sair com o composto azul, ter o primeiro contato com o pneu de chuva extrema, mas sem mudanças na classificação.

A Fórmula 1 retorna à pista de Spa-Francorchamps mais uma vez neste sábado. A partir das 11h acontece a classificação, que determina o grid de largada para o GP da Bélgica, 14ª etapa da temporada 2024, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

