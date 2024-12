A Fórmula 2 realizou neste sábado a corrida sprint da etapa de Yas Marina, a última do campeonato. A vitória ficou com Josep Maria Martí, após o início titubeante de Amaury Cordeel, que largou na pole.

A segunda colocação ficou com Gabriel Bortoleto, que largou em nono, conseguiu sair ileso nas primeiras voltas, escalou o pelotão e finalizou a pouco mais de dois segundos do vencedor. Paul Aron fechou o pódio.

Isack Hadjar, que começou em sexto, acabou perdendo terreno nas primeiras curvas, foi tocado, teve a asa dianteira danificada, mas conseguiu se recuperar para o sexto lugar, após ter ocupado o 11º.

Com os resultados, Bortoleto soma 196,5, contra 191 de Hadjar. Aron tem 169 e matematicamente está fora da briga.

A Corrida

A largada foi confusa e Bortoleto conseguiu avanças da nona para a quinta posição. Hadjar caiu para o 11º lugar, enquanto que Aron era o sexto no final da primeira volta. O líder era Marti, com Maini em segundo e Cordeel, que largou na frente, era o terceiro.

Na terceira volta, Bortoleto superou Durksen pelo quarto posto, já de olho em Cordeel.

No giro seguinte, o brasileiro manobrava sobre o paraguaio para a terceira colocação. Neste momento, Hadjar avançava para o nono lugar, mesmo com a asa dianteira direita quebrada.

Na sexta volta, mesmo sem a 'camaradagem' do seu companheiro de equipe, Bortoleto superou Maini pela segunda posição. O brasileiro via Marti, líder, a quatro segundos.

Maini caia de rendimento e em poucas voltas era o nono colocado, sendo superado por Hadjar, que entrava novamente na zona de pontuação.

Na metade da corrida, Bortoleto estava pouco mais de dois segundos atrás de Marti, enquanto Hadjar tentava o sétimo posto sobre Beganovic.

Na 18ª volta, Durksen e Cordeel se tocaram, com ambos rodando e perdendo várias posições. Hadjar agradeceu e assimiu o sétimo lugar. Bearman era punido em 5 segundos por ultrapassar os limites de pista.

Na sequência, Cordeel foi punido em 10 segundos pelo incidente com o piloto paraguaio.

Martí confirmou a vitória, com Bortoleto na segunda colocação e Aron fechou o pódio. Hadjar teminou em sexto.

A grande decisão da F2 acontece neste domingo, às 6h25, horário de Brasília.

Resultado

