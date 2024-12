A Fórmula 2 está disputadíssima e Paul Aron, que, matematicamente, ainda tinha chances ao título, perdeu a possibilidade no horizonte após ser desclassificado da corrida Sprint em Abu Dhabi.

O piloto da Hitech foi sancionado pela FIA porque seu DRS estava fora do regulamento e abriu 1mm a mais do permitido quando acionado. Desta maneira, Aron perdeu o pódio e foi totalmente desclassificado da corrida.

Essa notícia não é nada boa para o brasileiro Gabriel Bortoleto, líder da F2, que disputa diretamente contra Isack Hadjar.

Agora, o piloto da Invicta precisa fazer de tudo para manter a liderança e conquistar o título da categoria de base antes de fazer sua transferência oficial para a Fórmula 1. Importante lembrar que o brasileiro já está garantido na Sauber/Audi a partir de 2025.

Na largada para este domingo (8), Bortoleto é o segundo, enquanto Hadjar é apenas o quarto. O brasileiro está 'protegido' por ter Kush Maini, seu companheiro de equipe, logo atrás, mas muita coisa ainda pode acontecer na corrida.

LANDO LIDERA 1-2 na 6ª em que DRUGO BATE ALONSO. Max SOFRE pós-GUERRA com RUSSELL! Pérez e BORTOLETO

