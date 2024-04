F2: Bortoleto supera Carwford e lidera testes em Barcelona

A Fórmula 2 foi até a Espanha para fazer alguns testes e o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o líder da sessão da tarde, o que fez com que o piloto da Invicta fechasse o dia em primeiro lugar na tabela geral. Enzo Fittipaldi terminou em 10º.

Usando pneus macios, Bortoleto cravou a marca de 1m25s143, ficando 0.039s a frente de Jack Crawford. Fittipaldi teve como melhor tempo 1m25s744. Gabriel deu 62 voltas no circuito, enquanto Enzo fez 61.

A F2 retorna à pista nesta quarta-feira para o segundo dia de testes em Barcelona. A volta às pistas de forma oficial acontece em maio, no GP de Ímola.

Resultado

1 Bortoleto 1:25.143 62 2 Crawford 1:25.182 58 3 Hauger 1:25.372 78 4 Maini 1:25.486 53 5 Verschoor 1:25.702 52 6 Fittipaldi 1:25.744 61 7 Villagomez 1:25.756 67 8 Stanek 1:26.025 66 9 Aron 1:26.032 83 10 Colapinto 1:26.064 49 11 Maloney 1:26.210 67 12 Hadjar 1:26.271 60 13 Bearman 1:26.325 80 14 Martins 1:26.396 72 15 Correa 1:26.433 50 16 Miyata 1:26.487 51 17 Antonelli 1:26.652 81 18 Dürksen 1:26.699 52 19 Cordeel 1:26.806 66 20 Martí 1:26.847 55 21 O'Sullivan 1:26.862 72 22 Barnard 1:26.926 50

