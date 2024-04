O primeiro-ministro tailandês Srettha Thavisin reuniu-se com o chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali, nessa segunda-feira. O italiano trouxe outros membros da equipe sênior da categoria para a reunião, a fim de explorar Bangkok em busca de possíveis layouts para um circuito de rua.

Thavisin compartilhou uma foto da reunião com Domenicali em uma postagem na mídia social. O primeiro-ministro deixou claro que ele vê as chances de um primeiro GP da Tailândia de forma positiva e que o país tem todas as facilidades para fazer um evento de sucesso.

Já houve uma reunião entre Domenicali e Thavisin em Paris no mês passado para discutir as possibilidades de um circuito de rua, revelou uma porta-voz do governo tailandês em um comunicado. No início deste ano, a Tailândia já havia anunciado seu interesse em sediar uma corrida de Fórmula E e tem recebido a MotoGP desde 2018.

A notícia segue o interesse da Coreia do Sul em retornar ao calendário da F1. Desta vez, esse interesse não vem de Yeongam, onde as corridas aconteceram de 2010 a 2013, mas da multimilionária cidade de Incheon. No GP do Japão, uma delegação da multimilionária cidade sul-coreana de Incheon esteve presente para uma reunião com Domenicali.

De acordo com as regras atuais, um máximo de 24 corridas podem ser organizadas por ano. O calendário de 2025 já foi apresentado recentemente e não oferece grandes mudanças em relação a 2024. No entanto, os contratos de seis circuitos expiram no próximo ano: Spa-Francorchamps, Monza, Cidade do México, Mônaco, Imola e Zadnvoort. Um ano depois, expiram os contratos de Austin e Azerbaijão. Como há muito interesse em sediar corridas, a F1 está cogitando a ideia de um sistema de rodízio. Em particular, os GP da Europa teriam que dar lugar a outras corridas em solo europeu que se alternam a cada dois anos. Assim, poderia acontecer que Spa e Zandvoort se alternassem para manter a variedade no calendário, mas também para proporcionar espaço suficiente para novos locais. No início deste ano, já havia intenções de Incheon, mas na reunião o prefeito Yoo Jeon-bok entregou uma carta de intenções para sediar um GP de Incheon a partir de 2026 ou 2027. Eles então querem organizar uma corrida por pelo menos cinco anos, informou a agência de notícias Yonhap.

