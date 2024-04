Atual campeão da Fórmula 3 e estreante na Fórmula 2 em 2024, Gabriel Bortoleto está encarando neste ano o desafio na categoria que o deixa a um passo da Fórmula 1. Prestigiando a etapa do TCR South America em Interlagos, o paulista de 19 anos atendeu o Motorsport.com com exclusividade e fez um balanço das primeiras etapas pilotando pela equipe Invicta Racing e se mostrou firme em relação ao futuro.

Com 3 das 14 etapas já concluídas, Bortoleto soma 15 pontos - conquistados na estreia da temporada, no Bahrein. Nas duas últimas rodadas, o brasileiro precisou abandonar, de modo que ficou de mãos vazias na Arábia Saudita e na Austrália. Atualmente, ele é o 13º colocado.

"A primeira etapa foi muito boa, mas as duas últimas não foram muito legais. A velocidade sempre esteve lá, a gente está bem rápido. Eu não gosto muito [de dizer isso], mas no final das contas é um pouquinho o que aconteceu (má sorte). Algumas batidas que eram inevitáveis da minha parte, o carro quebrando semi-eixo em Jeddah e, na Austrália, [problema na parte] hidráulica no domingo, então coisas que realmente estavam fora do meu controle", lamentou o membro da academia da McLaren.

Visto como um dos grandes candidatos ao título ao lado de Andrea Kimi Antonelli, italiano da academia da Mercedes, Gabriel falou um pouco mais sobre como enxerga a rivalidade criada entre ele e o piloto da equipe Prema, principalmente por parte da torcida nas redes sociais.

"Isso não me afeta de jeito nenhum. Acho que, lógico, a mídia faz parte do automobilismo, mas não é uma coisa em que eu foco muito. Eu não sei, eu diria que eu gosto, eu acho legal o apoio do brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, essa questão do Kimi, por exemplo, nunca me afetou e não me muda nada ele ser hypado ou não."

Kimi Antonelli é visto como a 'grande promessa' das Flechas de Prata e aparece como um dos candidatos para ocupar o assento que será deixado por Lewis Hamilton - que está de mudança para a Ferrari no fim do ano. Em relação à F1 e ao bagunçado mercado de pilotos para 2025, Bortoleto ainda não se vê como um 'agente ativo' na dança das cadeiras.

"Não, ainda não, é muito cedo, precisa ter resultado na F2 antes. Hoje eu estou na McLaren, então eu também nem tenho interesse no momento em falar com ninguém, eu tenho total interesse em manter uma parceria forte com a McLaren, eles me apoiam muito e a gente nunca sabe o futuro."

Por fim, o 'pupilo' de Fernando Alonso (Bortoleto é agenciado pela empresa do bicampeão mundial, a A14) contou um pouco mais sobre a relação com o espanhol, que acabou de renovar contrato com a Aston Martin por pelo menos mais dois anos.

"Ainda tenho contato com ele. Nada muda, pelo contrário... Ele é uma pessoa que cada vez me ajuda mais. Nosso contato continua o mesmo, uma relação sempre profissional, eu diria. Sempre quando necessário a gente conversa e ele tira alguma dúvida da minha parte. Ele está sendo disponível, então é muito legal ele ser uma pessoa muito receptiva."

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!