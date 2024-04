Max Verstappen tem usado muitas cores diferentes em seu capacete nos últimos anos. Para as corridas de Fórmula 1 deste ano nos Estados Unidos, ele também está optando por colocar o capacete em um esquema de cores diferente.

No próximo GP em Miami, esse design será usado pela primeira vez pelo atual campeão mundial. "Esse capacete é especial para todos os GP dos EUA. Queríamos fazer algo diferente este ano. Nos anos anteriores, tínhamos um capacete diferente para cada corrida, mas achei que seria legal usar o mesmo design nos três GPs dos EUA deste ano", disse o holandês na apresentação do novo design.

A primeira coisa que se nota é que o capacete é quase todo azul. Verstappen está satisfeito com o visual. "Gosto especialmente das cores azuis claras no capacete, o que o deixa com uma aparência muito nova. Além disso, a bandeira americana está na parte de trás do capacete. Acho que é um design limpo", disse o líder do campeonato.

"Tivemos muitas lembranças boas em GP nos EUA, tanto em Miami quanto em Austin e Las Vegas. Estou definitivamente ansioso para correr com esse capacete nos circuitos dos EUA."

Portanto, também já se sabe com qual capacete Verstappen será visto durante o GP no Circuito das Américas e no circuito de rua de Las Vegas. O piloto da Red Bull explica por que escolheu um design de capacete diferente especificamente para as corridas nos EUA.

"A melhor coisa sobre as corridas nos EUA são os fãs. Eles são extremamente apaixonados e amam o automobilismo em geral, não apenas a Fórmula 1. Sempre tentamos fazer um show para eles e acho que eles apreciam isso", disse o piloto de 26 anos. "Também corremos em pistas bastante exclusivas, desde circuitos de rua até a fantástica pista de Austin."

Verstappen também está feliz com o fato de a F1 ter escolhido correr em diferentes partes dos EUA. "É um país tão grande, o que você vê em Miami é muito diferente do que você vê em Austin ou Las Vegas. É muito bom podermos conhecer um pouco mais do país dessa forma", diz o piloto de Limburger.

REAÇÃO da McLaren é PRA VALER? Ferrari BATE CABEÇA, Horner X Toto e nova pontuação da F1; Stock e F4

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!