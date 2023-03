Carregar reprodutor de áudio

Na corrida principal da Fórmula 2, Frederik Vesti, piloto da Prema Racing levou a vitória para casa na manhã deste domingo na Arábia Saudita com Jack Doohan e segundo e Jehan Daruvala completando o pódio.

O brasileiro Enzo Fittipaldi, que largou de 14º, conseguiu fazer uma bela prova de recuperação e fechou a corrida principal dentro da zona de pontuação, em P7.

A corrida

Na largada, Oliver Bearman conseguiu dar o bote certeiro em Victor Martins e assumir a liderança da corrida. O francês, que não teve um bom início, ainda precisou se defender da investida do australiano Jack Doohan.

Poucas voltas depois, uma bandeira amarela foi balançada e logo em seguida o safety car virtual foi acionado por conta de uma disputa tripla no fim do grid que ocasionou no abandono de Benavides.

Na décima volta, a principal 'batalha' da corrida aconteceu. Martins e Bearman travaram uma disputa, lado a lado, ficando a milímetros de distância. O francês, durante a disputa, passou com as quatro rodas para fora da pista e precisou devolver a posição.

Contudo, uma volta depois, o piloto da ART Grand Prix conseguiu a ultrapassagem, pressionando ao limite o adversário da Prema. No fim, a manobra foi bem sucedida e Bearman ainda foi superado por Frederik Vesti.

Restando 11 voltas, Bearman acabou rodando e prejudicou sua tentativa de recuperação e logo na sequência, Martins teve o mesmo problema - foi tocado e rodou. Com isso, o francês precisou abandonar e o safety car virtual foi acionado.

Com todas as paradas e incidentes envolvendo os dois pilotos que brigavam pela liderança, Vesti 'herdou' a liderança da prova. Mais ao fim da corrida, os pneus de Enzo Fittipaldi começaram a responder e o brasileiro conseguiu se colocar dentro da zona de pontuação.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: