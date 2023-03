Carregar reprodutor de áudio

Theo Pourchaire ganhou com 'sobra' a corrida principal da Fórmula 2 neste domingo no Bahrein. O pódio ainda foi composto por Ralph Boschung e Zane Maloney - que veio do fundo do pelotão para conquistar um lugar no pódio. Enzo Fittipaldi fechou o dia em nono lugar.

O piloto da equipe ART Grand Prix, que terminou em segundo no campeonato do ano passado, fez um longo período com o mais macio dos dois compostos de pneus, trabalhando a seu favor para 'esmagar' qualquer uma das esperanças de Boschung em vencer ambas as corridas no Bahrein. Em vez disso, Pourchaire garantiu uma vitória dominante, tendo preservado a liderança na largada, evitando o caos da primeira volta atrás dele para sair impune.

Ele suportou um safety car no início antes de construir uma liderança enorme, parando na volta 12 antes de ultrapassar Boschung quando o suíço fez seu próprio pitstop para retomar a liderança três voltas depois. A partir daí, foi um caminho claro para a vitória para o piloto reserva da Alfa Romeo.

Boschung, correndo com a estratégia alternativa de largar com o pneu macio, tentou encontrar uma maneira de ultrapassar Pourchaire com o composto duro, mas seu desafio começou a diminuir lentamente, apesar da vantagem do pneu. O líder então teve uma grande travada na Curva 10 na volta 12, o que o levou a ir aos boxes cedo para o pneu macio, com Boschung herdando a liderança.

Os pneus de Pourchaire conseguiram aguentar o stint de 20 voltas, já que Boschung não conseguiu fazer nenhuma incursão no composto mais duro, e sua liderança continuou a crescer para quase 20 segundos de vantagem. O pódio foi completado por Zane Maloney, que fez uma corrida de recuperação saindo de 18º no grid para o terceiro lugar, o outro piloto da Carlin, Enzo Fittipaldi, fechou o dia em nono lugar.

Resultado

Grid do GP do Bahrein de F1:

