Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Invicta, conquistou uma vitória espetacular na corrida 2 da etapa da Itália da Fórmula 2, após largar da última colocação e escalar todas as posições do grid em Monza. O rival pelo título, Isack Hadjar, não conseguiu pontuar e, com isso, a disputa pelo título da categoria fica mais acirrada.

O brasileiro teve a vitória marcada por uma inteligente estratégia, combinada com a entrada do Safety Car, que possibilitou uma parada nos boxes sem precisar de gasto de tempo, além da performance espetacular que fez ele pontuar 25 pontos e fazer a disputa pela taça se aproximar. Já Enzo Fittipaldi, piloto brasileiro da VMR, conquistou a décima colocação em Monza e pontuou um tento.

Com isso, Bortoleto está, apenas, 10,5 pontos de diferença para o rival direto ao título, restando três etapas e seis corridas para decidir o campeão de 2024 da F2. Confira a tabela completa de classificação da F2:

Pilotos Pontuação 1 - I. Hadjar 165 2 - G. Bortoleto 154.5 3 - Z. Maloney 135 4 - P. Aron 124 5 - J. Crawford 105 6 - A. Antonelli 99 7 - F. Colapinto 96 8- D. Hauger 83.5 9 - V. Martins 74 10 - K. Maini 74 11 - E. Fittipaldi 61 12 - R. Verschoor 60 13 - Z. O'Sullivan 59 14 - O. Bearman 50 15 - J. Martí 43 16 - J. Dürksen 42 17 - J. Correa 31 18 - A. Cordeel 29 19 - R. Miyata 29 20 - T. Barnard 18 21 - R. Stanek 14 22 - R. Villagómez 13 23 - O. Goethe 0 24 - N. Koolen 0

