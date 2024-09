Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Invicta e júnior da McLaren, foi de último ao primeiro lugar para conquistar a segunda vitória de sua campanha de estreia na Fórmula 2 e pressionar o líder Isack Hadjar, da Campos Racing, que não conseguiu pontuar no fim de semana de Monza. Enzo Fittipaldi ficou em 10º e pontuou um ponto.

Depois de terminar a sessão de classificação na brita, Bortoleto teve que largar na parte de trás do grid para as duas corridas, mas, depois de terminar em oitavo no sábado, empatado com Hauger e conquistando meio ponto, completou uma incrível volta por cima com relativa facilidade no domingo.

O piloto paulistano permaneceu na pista por uma volta a mais do que a maioria dos que usaram a estratégia regular de largar com os pneus supermacios, mas foi ajudado por um safety car momentos antes de parar.

Como resultado, ele perdeu menos tempo nos boxes e voltou à pista na liderança líquida da corrida e, mostrando sua classe no ar puro, acabou recebendo a bandeirada com mais de 8,5 segundos de vantagem.

Zane Maloney (Rodin) largou na pole position, com os concorrentes ao título Hadjar e Paul Aron (Hitech) logo atrás.

Mas, como tem acontecido com frequência em um período recente de falta de sorte, as esperanças de Aron de vencer a corrida acabaram imediatamente quando Pepe Marti (Campos) travou os freios na primeira curva e bateu no estoniano. Apesar de Marti ter continuado, mesmo com uma penalidade de 10 segundos, Aron teve que sair do circuito com uma roda, retirando-se.

Hadjar foi forçado a entrar na pista de escape no mesmo incidente, depois de ter feito uma largada ruim, mas o momento decisivo da corrida aconteceu na oitava volta, quando Dennis Hauger (MP Motorsport) foi atingido por Ritomo Miyata (Rodin) na chicane Rettifilo, quando os líderes estavam fazendo suas paradas.

Zane Maloney (BRB, Rodin Motorsport) lidera, enquanto Amaury Cordeel (BEL, Hitech Pulse-Eight), Dennis Hauger (NOR, MP Motorsport), Pepe Marti (ESP, Campos Racing), Isack Hadjar (FRA, Campos Racing) e Victor Martins (FRA, ART Grand Prix) se enroscam atrás, com o incidente levando a um safety car Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Esse momento mudou completamente a situação, pois Bortoleto pulou para quinto - atrás apenas dos que estavam usando a estratégia inversa - e Hadjar caiu para 18º com uma parada ruim.

Embora os lugares no pódio tenham sido praticamente incontestáveis, houve uma intensa batalha entre os companheiros de equipe da Prema, Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman, ambos com vagas confirmadas na F1 para 2025.

Isso chegou ao ápice na volta 24 de 30, quando Antonelli, depois de já ter denunciado seu companheiro de equipe por se mover durante a frenagem, fez uma manobra tardia por fora na chicane Rettifilo, forçando Bearman a entrar no meio-fio de saída e na brita, em uma ultrapassagem que fez com que o britânico também ficasse atrás de Joshua Durksen (AIX).

Richard Verschoor, que parou no início da volta de formação, terminou em terceiro, com Antonelli em quarto.

Bortoleto agora está 10,5 pontos atrás de Hadjar, que entrou na rodada 36 pontos atrás.

F2 Itália - Resultados da corrida

