Carregar reprodutor de áudio

A torcida brasileira foi a loucura neste sábado! Felipe Drugovich se sagrou campeão da Fórmula 2 na Itália, mesmo tendo abandonado a sprint race ainda na segunda volta da corrida. E, claro, na internet o #DrugoDay foi muito comemorado.

Sendo preparado desde à sexta-feira, visto as contas simples que o brasileiro precisava para ser campeão, a torcida já estava no clima do Drugo Day nas redes sociais. A tag foi parar no trend topics do Twitter antes mesmo do dia da corrida.

O perfil oficial da Fórmula 2 e da equipe de Drugovich, MP Motorsport, aderiram a campanha e também entraram na brincadeira. Além disso, as fotos de perfil dos brasileiros nas redes sociais eram a mesma: Felipe Drugovich - assim como no "NeyDay", campanha feita para o jogador Neymar em uma partida do PSG na Liga dos Campeões.

O título veio e as redes sociais foram tomadas pela comemoração dos brasileiros, confira:

A história REAL por trás da ida de PIASTRI à McLaren; Webber, Alpine, Alonso e BASTIDORES

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: