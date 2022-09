Carregar reprodutor de áudio

O 10 de setembro de 2022 se torna uma data histórica para o automobilismo brasileiro. Além dos 50 anos do primeiro título da Fórmula 1 do país com Emerson Fittipaldi, Felipe Drugovich conquistou o título da Fórmula 2, mesmo abandonando a sprint logo na segunda volta. Théo Pourchaire, concorrente ao título finalizou em último.

A vitória da corrida ficou com Juri Vips, seguido de Frederik Vesti e Jehan Daruvala, fechando o pódio. Enzo Fittipaldi, que largou em 16º, chegou em P12.

Logo na volta de abertura, o piloto de Maringá (PR) teve um toque com o belga Amaury Cordeel, saindo da pista e abandonando no giro seguinte. Para a decisão ser transferida para amanhã, Pourchaire teria que chegar pelo menos em sexto lugar e fazer a volta mais rápida da prova. Mas nos giros finais, um toque com Liam Lawson colocou o francês em último entre aqueles que estavam na mesma volta do líder.

Esta é a primeira conquista brasileira da Fórmula 2, no atual formato da principal categoria de acesso à F1. Em 2000, Bruno Junqueira foi o campeão da F3000, campeonato que era considerado para o mesmo fim.

A corrida principal da F2 acontece neste domingo, às 5h35, horário de Brasília.

Resultado

