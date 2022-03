Carregar reprodutor de áudio

O resultado da primeira prova da 2ª etapa da Fórmula 2 sofreu alterações no final deste sábado (26) em Jeddah, na Arábia Saudita, levando o brasileiro Felipe Drugovich ao seu primeiro resultado de pódio na atual temporada.

Terceiro colocado na Sprint Race, o britânico Jake Hughes foi desclassificado por irregularidade técnica ao final da prova. Drugovich, que havia finalizado em quarto após largar em 10º por conta do grid invertido em relação à tomada de tempos, assumiu então o terceiro lugar.

Assim, o brasileiro da equipe holandesa MP Motorsport soma mais um ponto na tabela de classificação, onde figura na quarta posição após três provas disputadas – as três na zona de pontuação.

Com este resultado, Felipe Drugovich soma seu 9º pódio na categoria, três deles conquistados após as vitórias na Áustria, Espanha e Bahrein em 2020, seu ano de estreia na Fórmula 2.

A segunda prova da etapa será disputada neste domingo (27), quando Felipe Drugovich largará na pole position, com transmissão ao vivo pelo canal BandSports.

Veja o grid de largada para o GP da Aránbia Saudita, em Jeddah.

