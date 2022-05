Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Felipe Drugovich não largará mais na pole position da corrida 1 da Fórmula 2 neste sábado em Barcelona. O piloto da MP Motorsport foi punido com três posições por atrapalhar o rival na luta pelo campeonato, Théo Pourchaire e, com isso larga em quarto.

O incidente ocorreu na classificação, com Drugovich atrapalhando a volta de Pourchaire nas duas primeiras curvas. O caso foi imediatamente notado pela direção de prova e repassado aos comissários.

No resultado final, Pourchaire obteve a sétima posição frente a décima de Drugovich. Com isso, o piloto da MP Motorsport garantiria a pole position da primeira prova de Barcelona, em busca de retomar a ponta. No campeonato, o francês lidera com apenas dois pontos de vantagem para o brasileiro.

Mas a decisão dos comissários puniu Drugovich com três posições no grid para a "próxima corrida que o piloto participar", ou seja, a deste sábado. Com isso, sua décima colocação na classificação está garantida, sendo essa sua posição de largada no domingo.

"Os comissários examinaram evidência em vídeo. Eles convocaram e ouviram os pilotos e representantes das equipes. Tendo considerado extensivamente o assunto, os comissários determinaram que Drugovich estava chegando na curva 1 sob baixa velocidade enquanto Pourchaire se aproximava rapidamente".

"Devido à alta diferença de velocidades e falta de informações dada ao piloto pela equipe, Drugovich não saiu da linha antes da curva 1, atrapalhando desnecessariamente Pourchaire".

Com isso, a pole position passa a ser de Calan Williams, com Jake Hughes ao seu lado. Líder e vice-líder do campeonato, Pouchaire e Drugovich largam lado a lado, em terceiro e quarto. Já Enzo Fittipaldi sai de 11º.

A Fórmula 2 realiza a primeira corrida do fim de semana neste sábado, com largada programada para 12h40, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

