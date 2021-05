F2: Drugovich homenageará Ayrton Senna em estreia em Mônaco

Quase dois meses após estreia na atual temporada, Felipe Drugovich volta à pista no próximo final de semana, quando disputará a segunda rodada tripla da Fórmula 2, principal categoria de acesso à Fórmula 1. O compromisso será em Mônaco, um dos mais tradicionais circuitos da história do automobilismo mundial, o que faz com que o piloto brasileiro aguarde com ansiedade a abertura da programação.

“Não tem como querer esconder que estou ansioso, afinal todos sabemos o que significa Mônaco para o automobilismo”, disse Drugovich, que no próximo domingo (23) completará 21 anos de idade. “Será minha primeira vez em Mônaco, primeira corrida em pista de rua com um Fórmula 2 e também a primeira vez que usaremos os pneus super macios em 2021”, destacou.

Este cenário, em boa parte novo para a grande maioria dos pilotos da Fórmula 2 atual, pode mostrar variação nos resultados dos pilotos e equipes em relação às provas do ano passado e deste ano.

“São condições gerais bem diferentes do que vimos e enfrentamos até agora, mas estou bem preparado e muito confiante que poderei andar bem”, analisou o piloto de Maringá (PR).

Em 2020 Felipe Drugovich foi um dos principais destaques da temporada que marcou sua estreia na Fórmula 2, quando venceu três corridas (Áustria, Espanha e Bahrein) e marcou uma pole position (Silverstone). E foi justamente na Espanha, em Barcelona, que o piloto da UNI-Virtuosi destacou-se na última atividade da Fórmula 2, em abril, quando a categoria realizou mais uma série de testes coletivos.

“Fui o mais rápido dentre os três dias de testes e isso me deixa ainda mais confiante para o final de semana em Mônaco”, relembrou. “Por ser uma pista de rua, uma boa posição no grid de largada é muito importante. Por isto treinei bastante no simulador em casa e na sede da equipe. Vejo essa etapa como uma boa oportunidade para pontuar bem, recuperar pontos que não somei no Bahrein e, logicamente, de ser novamente rápido”, concluiu.

Nesta etapa Felipe Drugovich homenageará em seu capacete um dos últimos recordes da Fórmula 1 ainda nas mãos de Ayrton Senna. Dono de seis vitórias na Fórmula 1 no Principado, o brasileiro é considerado o Rei de Mônaco e será lembrado na pintura do capacete da marca Stilo de Felipe Drugovich em personalização executada pela Veloz Helmets.

A tomada de tempos e as três provas de cada etapa da Fórmula 2 em 2021 serão transmitidas ao vivo pelo Bandsports para todo o Brasil. Especialmente em Mônaco, a programação será antecipada em um dia, ficando o treino e a tomada de tempos – dividida em dois grupos – marcados para quinta-feira, a primeira corrida para a sexta-feira e as duas últimas provas para o sábado.

