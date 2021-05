Depois de um longo intervalo, a Fórmula 2 volta à ativa para a segunda etapa da temporada 2021. Após o primeiro encontro no Bahrein e de três dias de testes coletivos em Barcelona, há cerca de um mês, Guilherme Samaia se encontra focado para encarar as ruas de Mônaco pela primeira vez em sua carreira.

O piloto da Charouz Racing System vem de uma abertura de temporada promissora e espera um final de semana limpo, pelo menos de sua parte.

“Mônaco é uma pista que não aceita erros, então a concentração tem de ser 100%, no nível mais alto. Teremos pouco tempo de pista até as corridas, como é de praxe, mas acho que a direção de prova vai ter bastante trabalho, porque qualquer batida é praticamente certo que já temos uma bandeira vermelha interrompendo a atividade. Vai ser bem agitado, eu acho, com algumas destas bandeiras vermelhas e intervenções do safety car nas corridas”, destacou o paulistano de 24 anos.

“Estou bem empolgado e não vejo a hora de voltar ao carro. Mônaco é uma pista lendária, então correr aqui é algo que todo piloto sonha em fazer na carreira. É muito especial, porque ano passado não tivemos a corrida”, disse Guilherme, que só tem experiência anterior em um circuito de rua, o de Pau, na França, em 2018, quando competia na Fórmula 3.

O brasileiro, que está em sua segunda temporada na F2, destaca o tamanho da dificuldade que os pouco mais de 3.300 metros da pista representam. Além disso, os pilotos terão de lidar com uma novidade: o uso dos compostos ultramacios fornecidos pela Pirelli, destacados pela cor roxa.

“Vai ser a primeira vez que vamos usar estes compostos na temporada, então temos pouco tempo para aprender o que for possível sobre eles”, afirmou.

“Tivemos um tempo depois dos testes de Barcelona, em que pudemos ver todas as informações que coletamos tanto no Bahrein como na Espanha. O fim de semana de Mônaco é único. Vai ser bem diferente e bem interessante. O objetivo é aprender e me adaptar às circunstâncias tentando extrair o máximo e o melhor das situações, fazendo um fim de semana limpo.”

“Pode acontecer de tudo, porque Mônaco não aceita erros. Então, a abordagem tem de ser um pouco diferente, claro que sempre pensando em ser rápido, mas o principal, primeiro, é fazer uma corrida limpa. O foco tem de ser 100%”, completou.

As atividades serão todas transmitidas ao vivo pelo Bandsports. Na quinta-feira (20) acontecem o único treino livre e a sessão de classificação, que desta vez será dividida em dois grupos para melhor aproveitamento da pista e evitar tráfego. Na sexta-feira (21) acontece a primeira corrida, com largada às 6h40 no horário de Brasília e cujo grid faz a inversão dos dez primeiros colocados da tomada de tempos; no sábado (22), a segunda prova, que também terá 30 voltas, forma seu grid de acordo com o resultado da primeira e invertendo os dez primeiros às 3h15 (de Brasília). A corrida principal, de 42 voltas, tem largada às 12h10 e seu grid obedece a ordem da tomada de tempos.

F1: Norris e McLaren; Russell, Bottas e o MERCADO de 22; Lewis X Max e + | DIRETO DO PADDOCK

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.