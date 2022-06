Carregar reprodutor de áudio

O brasileiro Felipe Drugovich marcou bons pontos na primeira corrida da 6ª etapa da Fórmula 2 neste sábado (11) em Baku, no Azerbaijão, e ampliou em dois sua vantagem na liderança da principal categoria de acesso à Fórmula 1.

Drugovich, que compete pela equipe holandesa MP Motorsport, largou da sexta posição na Sprint Race, com duração de 21 voltas, em função do grid invertido entre os 10 primeiros da tomada de tempos. O brasileiro perdeu uma posição na primeira volta, mas logo a recuperou e por grande parte da corrida manteve-se em sexto.

As últimas voltas foram tensas, com três intervenções do safety car, e na última relargada Felipe Drugovich superou o americano Logan Sargeant para assumir a quinta posição, que lhe rendeu mais quatro pontos na tabela de classificação, dois a mais que os obtidos pelo francês Theo Pourchaire, o segundo colocado no campeonato.

“Foi uma boa corrida, complicada nas últimas voltas pelas três intervenções do safety car”, relembrou o piloto de Maringá (PR). “Fui cauteloso nas três relargadas para não me envolver em problemas e não arriscar. O quinto lugar foi um bom resultado".

"Senti um pouco de falta de velocidade, fator que vamos melhorar para a Feature Race neste domingo. Largo em quinto e estou muito confiante em conquistar novos pontos e também em lutar por mais uma vitória”, completou Drugovich, que venceu quatro provas nesta temporada e marcou pontos em dez das onze corridas até aqui disputadas.

A Feature Race, corrida mais longa e mais valiosa da rodada, terá sua largada às 4h05 deste domingo, no horário de Brasília, e será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal BandSports.

Felipe Drugovich tem o apoio de Drugovich Auto Peças, que atua no ramo de peças para caminhões e ônibus; da Jaloto & Drugovich, destaque nacional no segmento de transporte de cargas paletizadas; e da Stilo, fabricante italiana de capacetes.

Confira a programação da 6ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

DOMINGO (12)

4h05 – Feature Race – 29 voltas

Confira os cinco primeiros na classificação:

1 Felipe Drugovich (BRA) – 117 pontos

2 Theo Pourchaire (FRA) – 83

3 Jehan Daruvala (IND) – 61

4 Marcus Armstrong (NZL) – 55

5 Juri Vips (EST) – 49

F1 AO VIVO: Leclerc SUPERA Pérez e é POLE em Baku! Verstappen é terceiro; assista a análise do grid

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: