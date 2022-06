Carregar reprodutor de áudio

Dennis Hauger foi o vencedor da corrida principal do fim de semana da Fórmula 2 em Baku, após uma quebra nos últimos cinco minutos tirar a vitória do pole Juri Vips. Felipe Drugovich completou o pódio e, com Théo Pourchaire fora do top 10, viu sua vantagem na classificação se aproximar dos 50 pontos. Enzo Fittipaldi também foi um destaque, terminando em sexto após largar de 16º.

Vips parecia a caminho de uma importante vitória, liderando desde a largada e mantendo a posição mesmo com três safety cars. Mas o piloto da Hitech acabou encontrando o muro na região do castelo na reta final da prova, que acabou com o carro de segurança na pista.

Logan Sargeant foi o segundo com Drugovich em terceiro, apesar do brasileiro ter chegado a cair para oitavo no começo da prova.

O primeiro SC veio ainda na primeira volta, com Amaury Cordeel e Olli Caldwell batendo na curva 4. Com uma recuperação rápida, a relargada veio já no giro seguinte, dando início ao período de pit stops.

O SC voltou a dar as caras na volta 12, com Cem Bolukbasi e Roy Nissany batendo no muro da curva 2. A relargada na volta 15 foi caótica, com Armstrong quase tirando Vips da corrida. Outros incidentes na reta principal, incluindo um envolvendo o rival de Drugovich, Pourchaire, forçaram o acionamento do SC Virtual.

Com os resultados deste domingo, Drugovich chega a 132 pontos no campeonato contra 83 de Pourchaire, que terminou forado top 10 na corrida. Em terceiro está Jehan Daruvala, com 73. Confira a classificação no fim da nota.

A Fórmula 2 tira uma folga, retomando as atividades no começo de julho, quando a F1 visitar Silverstone, etapa que marcará a metade da temporada 2022.

Confira o resultado final da corrida 2 da F2 em Baku:

Confira a classificação da Fórmula 2 após seis de 14 etapas (top 10):

1 - Felipe Drugovich: 132 pontos

2 - Théo Pourchaire: 83

3 - Jehan Daruvala: 73

4 - Logan Sargeant: 59

5 - Dennis Hauger: 55

6 - Marcus Armstrong: 55

7 - Juri Vips: 51

8 - Enzo Fittipaldi: 50

9 - Jack Doohan: 45

10 - Liam Lawson: 44

