F2: Drugovich se diz feliz por "maximizar" fim de semana em Baku

Felipe Drugovich fechou o final de semana da Fórmula 2 no Azerbaijão com pódio e 49 pontos de vantagem na liderança

A sexta etapa da Fórmula 2 terminou de uma forma ainda mais positiva para Felipe Drugovich. Neste domingo, depois de disputar a segunda prova da etapa de Baku, no Azerbaijão, o piloto da MP Motorsport ampliou para 49 pontos a sua vantagem para o segundo colocado na liderança da tabela de classificação.

Partindo da quinta posição na prova mais longa e mais valiosa da etapa, o piloto de Maringá fez uma largada cautelosa no perigoso circuito de rua de Baku e, por conta disso, foi superado por três concorrentes.

Com pneus de composto super macios no primeiro stint, Drugovich fez sua parada obrigatória nos boxes na 9ª das 29 voltas previstas e voltou à pista em 10º com pneus de composto médio. Mais tarde, após a parada de todos os pilotos, o brasileiro passou a figurar na 4ª posição, fruto de ultrapassagens e de um rápido trabalho da MP Motorsport nos boxes.

As últimas voltas, assim como na prova de sábado, quando Drugovich terminou em 5º, foram tensas, por conta de intervenções do safety car virtual e do safety car ‘real’ e das consequentes relargadas. Quando faltavam quatro voltas, beneficiado pela batida e pelo abandono do então líder, o estoniano Juri Vips, o brasileiro subiu para a terceira posição, quando recebeu a bandeirada em regime de safety car.

Desta forma, após marcar 17 pontos em todo o final de semana, Drugovich passou a somar 132, abrindo a importante vantagem de 49 pontos sobre o francês Theo Pourchaire, o vice-líder. E, ao conquistar seu sexto pódio na temporada, passa a somar 60 em sua carreira no automobilismo europeu, iniciada em 2016 na Fórmula 4 Alemã.

“Foi um final de semana muito bom”, disse Drugovich. “A corrida de hoje foi caótica e acho que consegui maximizar o resultado, tentando ser o mais cauteloso possível em uma pista que visivelmente não é muita segura”, analisou Felipe Drugovich. “Deu certo e no final das contas acabamos com um pódio, conquistando ótimos pontos para o campeonato. Estou muito feliz com os resultados e com o final de semana”, finalizou.

A Fórmula 2 volta à pista entre os dias 1º e 3 de julho, para a disputa da 7ª etapa em Silverstone, na Inglaterra.

