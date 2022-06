Carregar reprodutor de áudio

Mantendo uma sequência incrível de resultados, Enzo Fittipaldi conquistou mais pontos na temporada 2022 da Fórmula 2. Neste domingo (12), o piloto da Charouz terminou a segunda corrida da etapa do Azerbaijão, disputada no circuito montado nas ruas de Baku, na sexta posição, após largar do 16º posto.

O brasileiro, que pontuou em seis das últimas sete corridas do ano, se mostrou combativo ao longo das 29 voltas da prova, sobretudo em relargadas, quando ganhou posições importantes. Fittipaldi garantiu mais um top 10, o seu sétimo na temporada.

"Foi um ótimo resultado”, disse Enzo. “Largamos da 16ª colocação e ultrapassamos 10 carros. Não conseguimos o melhor acerto durante o final de semana, mas conseguimos maximizar nosso desempenho na corrida principal para fazer pontos muito importantes no campeonato", completou.

O resultado deste domingo deixa Enzo Fittipaldi na sétima posição do campeonato, com 51 pontos somados após seis rodadas duplas.

A próxima etapa da Fórmula 2 está marcada para entre os dias 30 de junho e 2 de julho, em Silverstone, na Inglaterra.

