F2: Lawson domina no final e vence em Jeddah; Drugovich é 4º

A Fórmula 2 realizou a primeira corrida da etapa de Jeddah, na Arábia Saudita. Quem se deu bem foi Liam Lawson, que apareceu no final e superou Jake Hughes a três voltas para o fim e cruzou a linha de chegada em primeiro com tranquilidade.

Hughes ainda perdeu o segundo posto para Juri Vips, praticamente na linha de chegada. Felipe Drugovich foi o melhor brasileiro da corrida, ao terminar em quarto lugar. Ele largou na 10ª posição e escalou o pelotão aos poucos. Enzo Fittipaldi terminou em 12º.

A corrida foi marcada pela confusão envolvendo Dennis Hauger. O dinamarquês era o líder da corrida até a sexta volta, quando o safety car foi acionado por conta do acidente envolvendo Jack Doohan e Logan Sargeant. A princípio, a direção de prova ordenou que os carros passariam pelo pitlane, mas na sequência anunciou que o local estaria fechado e os pilotos teriam que seguir o carro de segurança na reta principal.

Hauger acabou seguindo apenas a primeira recomendação e foi o único a passar pela área de boxes. Ele não só retornou em 12º como teve que pagar mais 10 segundos em um stop-and-go como punição por entrar nos pits fechados.

A corrida 2 da etapa saudita da F2 acontece neste domingo, às 10h55 (horário de Brasília) em prova que terá Drugovich saindo da pole position.

Resultado

