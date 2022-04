Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi encerrou a bateria de testes da Fórmula 2, realizada no Circuito de Barcelona, na Espanha, com bons desempenhos. O piloto, que disputa sua primeira temporada completa na categoria com Charouz, teve como melhor resultado nas seis atividades no traçado catalão um terceiro lugar, obtido justamente no último dos ensaios, no final da manhã desta quinta-feira (14).

O piloto demonstrou um bom ritmo ao longo dos três dias de atividades na Espanha. Na terça-feira, quando os testes foram abertos, Fittipaldi consolidou resultados positivos e buscou algumas soluções de configurações para o carro, que se estenderam no segundo dia de testes também, coletando mais informações.

Nesta quinta-feira, quando os testes foram encerrados, Fittipaldi teve o seu melhor resultado, cravando na última sessão do dia a marca de 1min31s541, que garantiu o terceiro melhor tempo da sessão. O piloto demonstrou um ritmo forte na pista e pôde aumentar o seu aprendizado em relação ao carro e ao que se adequa melhor a ele nesse momento.

“Foi um dia muito produtivo, testamos muitas coisas e muitas mudanças de configuração e aprendemos muito. Na quinta, nos concentramos em voltas rápidas com pneus novos pela manhã e fomos muito competitivos. Depois disso, nos concentramos em simulações de corrida pelo resto do dia e o ritmo era muito forte, estávamos entre os carros mais rápidos”, disse Enzo.

“Continuamos construindo a cada dia e nos preparamos da melhor maneira possível para a etapa de Imola, na próxima semana.” Completou o piloto, que tem os patrocínios do Banco do Brasil, Claro, baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia e PLGG.

A próxima etapa da Fórmula 2 será no circuito de Ímola, na Itália, e está marcada para os dias 22, 23 e 24 de abril.

