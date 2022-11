Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi foi um dos destaques da temporada de 2022 da Fórmula 2, somando ao todo seis pódios e brigando pela terceira posição até a última etapa, em Abu Dhabi. Após um fim de semana difícil em Yas Marina, o neto de Emerson Fittipaldi ainda conseguiu a sétima posição, com 126 pontos, ao lado de Jehan Daruvala, que faz parte do programa de jovens pilotos da Red Bull, no qual Enzo fará parte em 2023.

O campeonato de 2022 de Enzo foi de superação, especialmente após o grave acidente na etapa da Arábia Saudita, penúltima do campeonato, em que acabou fraturando o calcanhar. O próprio piloto admitiu que o início da atual temporada foi difícil, ainda se recuperando da batida.

Mas o que a grande maioria não sabia é que Enzo teve que passar por uma cirurgia cerebral às pressas, após os médicos detectarem uma hemorragia no final do ano passado. Quem revelou o fato foi o irmão, Pietro Fittipaldi, durante sua passagem por Abu Dhabi ao site TheRace.com.

“Sim, ele fez um trabalho incrível este ano”, disse Pietro quando perguntado sobre o sucesso de seu irmão.

“Ele sofreu um grave acidente no ano passado, quebrou o calcanhar. Muita gente não sabe, mas quando eu estava fazendo o teste aqui no ano passado [teste de jovens pilotos da F1 em Abu Dhabi], e peguei Covid, fiquei em quarentena por 14 dias. Foi quando ele voltou para casa e ele teve uma hemorragia cerebral, descobriram e foram para a sala de emergência.

“Ele teve uma hemorragia muito grave, então eles tiveram que fazer uma cirurgia cerebral nele e tudo mais.

“Achamos que ele não poderia voltar no início da temporada”, revelou.

O piloto reserva da Haas na F1 continuou: “Obviamente, ele ficou bem depois, mas foi por um triz. Ele voltou ainda com o osso não totalmente recuperado e teve dificuldades nas duas primeiras corridas, mas depois ele fez uma mega temporada, seis pódios, estava lutando pelos três primeiros no campeonato aqui neste fim de semana.

“Não foi do jeito que queríamos [no final], mas ele ainda se saiu muito bem e estou muito feliz por ele ter assinado com a Red Bull.

“Eu sei o quão bom Enzo é e com certeza, o sonho é tê-lo correndo na F1 também”, completou Pietro.

