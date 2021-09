Théo Pourchaire conquistou sua segunda vitória da temporada na Fórmula 2 em Monza, começando da sexta posição e cruzando a linha de chegada com quatro segundos de vantagem em uma dramática corrida de curta distância. O francês assumiu a liderança na volta 14 e permaneceu lá para terminar à frente do piloto da UNI-Virtuosi Guanyu Zhou.

O companheiro de equipe do francês Christian Lundgaard fez uma investida incrível pelo pelotão, em uma corrida que teve dois safety cars e terminou sob uma das várias bandeiras amarelas, e completou o pódio. Os brasileiros Felipe Drugovich, Enzo Fittipaldi e Guilherme Samaia não terminaram a prova.

A corrida começou com um acidente logo nas primeiras voltas. Pourchaire e Dan Ticktum mergulharam profundamente na Curva 1 na luta pelo terceiro lugar e os dois espalharam. O britânico tentou se manter na linha certa para assumir a segunda tangência da chicane, mas foi atingido na traseira por Drugovich.

O incidente trouxe o safety car à pista, dando ao brasileiro a oportunidade de ir aos boxes para colocar uma nova asa dianteira após a colisão. Ralph Boschung também foi forçado a parar e trocar o bicho por também ter tocado em Ticktum na segunda volta, mas fez apenas depois que o carro de segurança saiu na volta 4, custando-lhe ainda mais tempo. O pit stop, que aconteceu no safety car virtual, deve ser investigado após a corrida.

A corrida foi retomada na quinta volta, com Liam Lawson também sendo vítima das bandeiras pretas e laranja com uma asa danificada na batalha com Pourchaire. Ele mudou para os pneus macios antes de retornar a corrida no final do pelotão.

O carro de segurança virtual foi acionado depois que Drugovich escapou na Ascari, perdendo a traseira na curva por causa dos pneus frios antes de ir à brita, bater na proteção e abandonar a corrida.

Na volta 9, Pourchaire estava colado em David Beckmann, com os dois se aproximando de Juri Vips na liderança. O alemão espalhou na Curva 1 e permitiu que o francês o ultrapassasse para o segundo lugar antes que Zhou subisse para terceiro.

O vencedor da corrida ultrapassou o estoniano, que cometeu um erro na volta 18 e caiu para o quinto lugar, permitindo que o chinês e Lundgaard tomassem sua frente antes de despencar no pelotão, emplacando dois pilotos no pódio para a ART.

Resultado completo:

F1 AO VIVO: BOTTAS senta PÉ na Itália e larga na pole da Sprint; MERCERDES dá banho | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: