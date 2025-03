Principais categorias de acesso à Fórmula 1, as Fórmulas 2 e 3 também abrem suas temporadas 2025 neste fim de semana, em Melbourne, na Austrália, marcando a estreia de uma nova geração de pilotos com esperança de chegar à principal categoria do automobilismo mundial, incluindo uma jovem promessa brasileira.

A Fórmula 2 chega a Melbourne com uma grande leva de estreantes, sendo 13 novatos em relação ao início do campeonato passado. Alguns nomes para ficar de olho são Leonardo Fornaroli, atual campeão da F3, Pepe Martí, Arvid Lindblad e Joshua Durksen. Este ano não teremos nenhum representante brasileiro no grid.

Já na Fórmula 3 temos um brasileiro na disputa. O atual campeão da FRECA, Rafa Câmara, conseguiu a promoção para a categoria na equipe Trident, campeã de pilotos nos últimos dois anos, com Bortoleto e Fornaroli. O brasileiro, que faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, dividirá a equipe com o austríaco Charlie Wurz e o dinamarquês Noah Stromsted.

Confira a programação da F2 e da F3 na Austrália:

Treino Livre Quinta-feira 20h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 03h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 00h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 21h30 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 18h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 00h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 21h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 19h00 Bandsports / F1TV Pro

