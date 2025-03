A Alpine anunciou nesta quinta-feira a contratação de mais um piloto reserva para a temporada 2025 da Fórmula 1, o indiano Kush Maini.

Maini faz parte da Alpine Academy desde outubro de 2023 e completou sua segunda temporada na Fórmula 2 com a equipe Invicta em 2024, como companheiro de Gabriel Bortoleto. No ano passado, ele conquistou uma vitória - sua primeira em qualquer categoria desde a F3 britânica em 2020 - terminando em 13º lugar na classificação. Ele correrá pela DAMS para a temporada 2025.

Como parte de seu novo acordo com a equipe baseada em Enstone, o piloto indiano participará do trabalho de simulador enquanto realiza testes de pista com carros mais antigos para ganhar experiência na F1, por meio das regras de Teste de Carros Anteriores [TPC].

"Estou ansioso para ter mais tempo de pista com carros de F1 nessa função e para aproveitar o que já aprendi com a equipe em 2024", disse Maini. "Estou muito animado para começar o mais rápido possível, mas por enquanto meu foco está na minha terceira temporada na F2, que começa neste fim de semana na Austrália".

O diretor da Alpine Academy, Julian Rouse, acrescentou: "Kush impressionou a equipe com seu desempenho no TPC e com os resultados na F2 enquanto trabalhamos com ele e esperamos que continue assim em 2025. Sua função mais ampla nos permite expandir ainda mais nosso grupo de talentos do volante, que podem fornecer suporte e recursos para toda a equipe durante a temporada movimentada".

Kush Maini no pódio em Jeddah, ao lado de Enzo Fittipaldi e Dennis Hauger Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

A Alpine certamente tem muita profundidade em termos de "terceiros pilotos", caso algum problema aconteça com os titulares Pierre Gasly e Jack Doohan. Maini é simplesmente o quarto reserva confirmado para este ano, ao lado de Franco Colapinto, Ryo Hirakawa e Paul Aron.

Todos os quatro pilotos estão prontos para participar do programa de testes de carros anteriores da Alpine, com Hirakawa já anunciado como piloto do Treino Livre 1 no GP do Japão, ajudando a equipe a cumprir os requisitos regulamentares para novatos.

Perguntado anteriormente sobre como a equipe organizaria as coisas em torno de seus três primeiros pilotos de reserva, o diretor da equipe Oliver Oakes respondeu: "Todos eles vão dividir um quarto. Não, estou brincando!

"Eles terão um ano bastante ocupado. Todos os três estão fazendo testes de TPC, todos os três estão fazendo um pouco de suporte de operações e todos estão participando de uma corrida."

Quanto à quantidade de testes de F1 que cada um deles fará, Oakes disse: "Não sei de cabeça. Acho que há uma pequena divisão, porque, obviamente, Franco participou de vários GPs, Paul Aron não participou de nada e Ryo fez provavelmente um pouco de tudo, então há um certo equilíbrio".

