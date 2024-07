A Fórmula 2 realizou o treino de classificação que definiu os grids de largada das duas provas deste fim de semana. O grande nome da sessão foi Isack Hadjar, que cravou o tempo de 1min39s368, para garantir a pole position da corrida principal no domingo.

O francês, que mais cedo fez o TL1 da F1 pela Red Bull, foi dois décimos mais veloz que o seu compatriota, Victor Martins.

Faltando nove minutos para o final da sessão, Paul Aron, líder do campeonato e que estava em primeiro, rodou na curva 1. Ele terá que se conformar com a 12ª posição para o restante do fim de semana.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto foi o melhor, conquistando a sexta posição. Ele será o quinto colocado na corrida sprint deste sábado.

Já Enzo Fittipaldi não teve o mesmo destino, ficando pela 20ª posição.

Neste sábado acontece a corrida 1 – mais curta – às 9h15. No domingo, a prova principal terá início às 5h55, horários de Brasília.

Resultado

