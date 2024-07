A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a oitava etapa da temporada 2024, entrando na segunda metade do campeonato. A categoria acompanha a Fórmula 1 em sua passagem por Silverstone, na Grã-Bretanha.

Paul Aron segue na liderança, com 117 pontos, contra 106 de Isack Hadjar. Após a vitória no último domingo, Gabriel Bortoleto subiu para a terceira posição com 85, à frente de Zane Maloney e Franco Colapinto, com 75 cada. Já Enzo Fittipaldi é o 10º colocado, com 44.

Confira a programação da F2 em Silverstone:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports / F1TV Pro

