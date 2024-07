A Fórmula 2 encerra a sequência de três finais de semanas de corrida neste final de semana, abrindo a segunda metade da temporada 2024 com a etapa da Inglaterra, marcada para o circuito de Silverstone. Depois de garantir o quarto lugar na corrida principal na Áustria no último domingo, Enzo Fittipaldi espera manter o ritmo mostrado no Red Bull Ring também no tradicional circuito inglês.

Na ocasião, Fittipaldi largou da 15ª colocação e, com bom ritmo e acertando a estratégia de pneus, escalou até o quarto lugar ao final das 40 voltas. O piloto da Van Amersfoort destacou a velocidade que teve na corrida em Spielberg, e ressalta que será vital para a sequência do campeonato manter o ritmo demonstrado no último final de semana.

“Foi importante estar rápido e com um bom acerto na Áustria, no último final de semana. Vamos ver se a gente pode continuar com esse ritmo agora na próxima etapa, em Silverstone”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Red Bull, Eurofarma, Claro, Snapdragon, PneuStore, Stake, Localiza, Baterias Moura, OakBerry e IDS.

A programação da Fórmula 2 em Silverstone será aberta na sexta-feira, quando ocorrerá o treino livre e a classificação que determinará as posições de largada. O sábado contará com a corrida Sprint, às 9h15, enquanto o domingo será reservado para a prova principal, marcada para 5h55. O BandSports mostra toda a programação ao vivo.

Max x Lando: os DOIS ERROS CAPITAIS de Verstappen e como Max 'PERDE' após BATIDA com Norris na F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja acima: GUSTAVO PIRES e os SEGREDOS de SP para receber F1, F-E e WEC; Indy e NASCAR vêm aí?