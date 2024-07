Em corrida marcada por forte chuva, Andrea Kimi Antonelli conquistou sua primeira vitória na Fórmula 2 neste sábado (06), na sprint race do GP da Grã-Bretanha. Largando da pole position, o piloto da Prema não foi ameaçado, liderou de ponta a ponta e cruzou a linha de chegada em primeiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto chegou em terceiro e garantiu o pódio, contudo, a FIA o penalizou posteriormente.

Bortoleto disputou o P3 com seu companheiro de equipe até a última curva em Silverstone. Na batalha, ele acabou ultrapassando os limites de pista e, após a corrida, a Federação o puniu em 5s por ter ganhado vantagem fora da pista, alegando que havia espaço para ficarem lado a lado e que, nesse caso, Gabriel deveria ter recuado. Com isso, ele caiu para o quarto lugar.

Com o tempo em Silverstone bastante instável, todos largaram já utilizando pneus de chuva pesada desde a largada. Saindo da quinta posição, Bortoleto começou com bastante ritmo e, logo na primeira volta, ultrapassou Jak Crawford.

O brasileiro manteve o embalo e foi para cima de Kush Maini, mas a prova foi interrompida ainda na volta cinco com bandeira vermelha por conta da intensificação das chuvas.

Após o reinício, Bortoleto voltou a tentar pressionar seu companheiro de equipe. Nas voltas finais, o brasileiro aumentou os ataques sobre o indiano, até que, na última curva, conseguiu completar a ultrapassagem e ficar à frente de Maini, confirmando mais um pódio na temporada.

