F2: Ilott conquista pole position na Hungria; Piquet é 13º

Callum Ilott, vencedor da primeira corrida da F2 de 2020, conquistou a pole position para a primeira corrida da etapa de Budapest da principal categoria de acesso à F1. Em uma sessão marcada pela chuva e de duas interrupções por acidentes, o britânico cravou 1min50s767.

Ele terá Luca Ghiotto ao seu lado, com o italiano conseguindo a segunda melhor marca, a 0s308 do britânico.

O melhor brasileiro do grid será Pedro Piquet, que fez a 13ª melhor marca. Felipe Drugovich sairá de 18º.

Uma das interrupções do treino foi de Guilherme Samaia, que saiu da pista e não conseguiu voltar ao asfalto, trazendo a bandeira vermelha. Ele não conseguiu marcar tempo e será o último colocado.

A primeira corrida da F2 em Hungaroring acontece neste sábado, às 11h45, horário de Brasília.

Fórmula 3

O quali da F3 teve que ser reagendado para a tarde húngara, devido à forte chuva logo cedo. A pole ficou com o russo Aleksandr Smolyar, com 1min51s348. O norte-americano Logan Sargeant sairá o seu lado. Os brasileiros tiveram rendimento discreto. Igor Fraga e Enzo Fittipaldi vão largar 18º e 19º, respectivamente.

A corrida 1 da F3 acontece neste sábado às 5h25.

Grid de largada da F2

