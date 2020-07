Shwartzman vence a segunda na F2; Drugovich vai bem e é quinto

Campeão da Fórmula 3 em 2019 e membro da Academia da Ferrari, o russo Robert Shwartzman brilhou para ganhar primeira corrida da Fórmula 2 na Hungria neste fim de semana, após largar da 11ª posição.

O piloto da Prema superou o compatriota Nikita Mazepin, da Hitech GP. Quem completou o pódio no Hungaroring foi o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão da F1 Michael Schumacher e companheiro de equipe de Shwartzman na F2.

A quarta posição ficou com o italiano Luca Ghiotto, companheiro de Mazepin. Quem brilhou para chegar em quinto foi Felipe Drugovich, da MP Motorsport. O brasileiro largou de 18º e fez várias ultrapassagens para completar o top-5 em Budapeste. Outro representante do Brasil no grid, Pedro Piquet, da Charouz Racing System, foi o 14º, à frente do compatriota Guilherme Samaia, da Campos Racing.

F2: Resultado da primeira corrida na Hungria

Q4: Mercedes voa, Stroll dá as caras, Ferrari avança e Red Bull regride no grid do GP da Hungria