Como revelado pelo Motorsport.com em setembro, as Fórmulas 2 e 3 terão uma mudança de formato a partir da temporada de 2021, como forma de cortar gastos para as equipes. E agora, com os calendários provisórios, é possível compreender melhor as novidades. As categorias seguirão acompanhando a F1, mas com cada uma correndo em finais de semana diferentes, reduzindo o número de etapas ao longo do ano.

A F2 reduzirá suas 12 etapas para um calendário com oito, mas com a expansão para três corridas por final de semana, a temporada manterá seu número de 24 corridas por ano.

A temporada 2021 da F2 começa no final de março, correndo ao lado da F1 no Bahrein. A categoria ainda passará por Mônaco, Baku, Silverstone, Monza, Sochi, a novata Jeddah e Abu Dhabi.

Confira o calendário da Fórmula 2 para 2021:

DATA LOCAL 26 a 28 de março Bahrein 20 a 22 de maio Mônaco 04 a 06 de junho Baku (Azerbaijão) 16 a 18 de julho Silverstone (Grã-Bretanha) 10 a 12 de setembro Monza (Itália) 24 a 26 de setembro Sochi (Rússia) 26 a 28 de novembro Jeddah (Arábia Saudita) 03 a 05 de dezembro Yas Marina (Abu Dhabi)

Já a F3 passará de nove para sete eventos por ano, mas também com três provas por final de semana. Com isso, o número de corridas ao longo do ano subirá de 18 para 21. A temporada começará mais tarde, apenas em maio durante o GP da Espanha, mas como a prova ainda está sob questões contratuais, pode ser modificado.

A categoria ainda passará por outros quatro circuitos tradicionais para a F3: Paul Ricard, Red Bull Ring, Hungaroring e Spa Fracorchamps. Mas o grande destaque são os palcos das duas últimas etapas, novidades para a F3: Zandvoort e Austin.

Confira o calendário da Fórmula 3 para 2021:

DATA LOCAL 07 a 09 de maio Barcelona (Espanha)* 25 a 27 de junho Paul Ricard (França) 02 a 04 de julho Red Bull Ring (Áustria) 03 de julho a 01 de agosto Hungaroring (Hungria) 27 a 29 de agosto Spa Francorchamps (Bélgica) 03 a 05 de setembro Zandvoort (Holanda) 22 a 24 de outubro Circuito das Américas (Estados Unidos)

* Sujeito a confirmação

As mudanças foram aprovadas pela F1 e a FIA, com o novo formato do final de semana devendo ser anunciado mais tarde. Ao dividir as categorias, as equipes que correm em ambos os campeonatos poderão lidar melhor com seus recursos, humanos e financeiros.

Outra mudança visando a redução de gastos virá na diminuição dos preços de motores e partes extras para 2021. A organização das categorias afirmam que esses gastos "cairão significativamente" a partir do próximo ano, graças a acordos com os fornecedores.

Também foi confirmado que a F2 seguirá correndo com o chassi de 2018 da Dallara por mais três anos para cortar gastos. Havia um planejamento para a introdução de um novo carro no próximo ano, sendo a base para um ciclo de três temporadas, mas o plano foi engavetado.

Já o próximo ciclo de carro da F3, que começaria em 2022, também deve ser adiado, após o campeonato afirmar que o atual chassi "provavelmente seguirá o padrão pelas próximas temporadas".

"Um dos nossos principais valores desde o lançamento da GP2 em 2005 tem sido o controle de gastos. Hoje, mais do que nunca, precisa estar no centro de nossa estratégia", disse o CEO da F2 e da F3 Bruno Michel.

"As medidas anunciadas aqui são cruciais devido ao impacto que terá na operação dos campeonatos e no calendário e programação dos finais de semana, além do regulamento esportivo".

"Além disso, as equipes que competem em ambos os campeonatos poderão otimizar seu pessoal entre as categorias, reduzindo ainda mais os gastos. Sentimos que isso era algo necessário para garantir a estabilidade das categorias nos próximos anos".

